Flaminia Villagrán comparte con la niñez en su día

Flaminia Villagrán compartió sonrisas y repartió un momento especial durante la celebración del día del niño den diversos puntos del país.
La médico y cantante guatemalteca pasó un rato alegre con los pequeños y sus familias, en un evento con globos, pastel, sorpresas e información importante para la salud infantil.
A través de su proyecto "Tu doctora en casa" Flaminia realiza una gira para llevar magia y diversión a personas en situación de vulnerabilidad.
La doctora fue a Cenma, al El Mezquital, Villa Nueva, a zona 18 y a un hospital que atiende a niños con cáncer.
Mujeres, jóvenes y niños atendieron a este especial llamado donde los pequeños fueron protagonistas. Muchos expresaron su cariño a la también cantante.
