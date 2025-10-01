Versión Impresa
Flaminia Villagrán comparte con la niñez en su día

  • Por Selene Mejía
01 de octubre de 2025, 12:25
Flaminia Villagrán comparte con los niños en su día. (Foto: Instagram)

Flaminia Villagrán compartió sonrisas y repartió un momento especial durante la celebración del día del niño den diversos puntos del país. 

La médico y cantante guatemalteca pasó un rato alegre con los pequeños y sus familias, en un evento con globos, pastel, sorpresas e información importante para la salud infantil. 

A través de su proyecto "Tu doctora en casa" Flaminia realiza una gira para llevar magia y diversión a personas en situación de vulnerabilidad. 

La doctora fue a Cenma, al El Mezquital, Villa Nueva, a zona 18 y a un hospital que atiende a niños con cáncer.

Mujeres, jóvenes y niños atendieron a este especial llamado donde los pequeños fueron protagonistas. Muchos expresaron su cariño a la también cantante. 

