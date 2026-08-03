Hansi Flick admite que el Barcelona necesita reforzar su delantera

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reconoció que el club trabaja en la incorporación de un delantero para cubrir las bajas de Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Sin embargo, dejó claro que cualquier movimiento dependerá también del futuro de Ferran Torres.

"Sabemos que tenemos que hacer algo", declaró el entrenador alemán durante la concentración de pretemporada que el conjunto azulgrana realiza en St. George's Park, Inglaterra.

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️ Hansi Flick sobre la pretemporada en St George's Park pic.twitter.com/hE1agg8ADN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 3, 2026

Flick aseguró que confía plenamente en la gestión del director deportivo Deco para reforzar la plantilla antes del cierre del mercado de fichajes.

El Barsa intentó incorporar al argentino Julián Álvarez y presentó una oferta de 100 millones de euros (unos Q869 millones) al Atlético de Madrid, pero la propuesta fue rechazada de inmediato.

Partido de entrenamiento para cerrar el stage en St. George's Park. pic.twitter.com/t48DOAlR3S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 3, 2026

El consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, fue tajante al asegurar que no aceptarán ofertas de 150 ni de 200 millones de euros por el delantero.

El entrenador azulgrana también admitió que la continuidad de Ferran Torres será determinante para definir la planificación ofensiva.

El "Tiburón", autor del gol que dio a España el triunfo sobre Argentina en la final del Mundial, tiene contrato por una temporada más, aunque medios españoles aseguran que varios clubes, entre ellos el Paris Saint-Germain, siguen de cerca su situación.

Hansi Flick, sobre la posible delantera del Barça



“LAMINE HA JUGADO UN PAR DE PARTIDOS DE FALSO NUEVE”



✅ “Es un jugador de clase mundial y se puede adaptar a ello” pic.twitter.com/vNfKBfifxh — Post United (@postunited) August 3, 2026

Posibles alternativas

Mientras define si incorpora un 9 natural, el Barcelona ya sumó este verano a Anthony Gordon, Karim Adeyemi y al joven belga Jesse Bisiwu. Para Flick, tanto Gordon como Adeyemi pueden desempeñarse por las bandas o como centrodelanteros, una versatilidad que también atribuyó a Lamine Yamal.

*Con información de AFP