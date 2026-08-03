Guatemala suma otra medalla con la plata de Jazmine Matta en tiro deportivo

La tiradora nacional volvió a colocar a Guatemala en el podio y reforzó el destacado desempeño del tiro deportivo en Santo Domingo 2026.
OTRAS NOTICIAS: Hansi Flick admite que el Barcelona necesita reforzar su delantera
Jazmine Matta conquistó la medalla de plata en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros, tras una destacada actuación en la final disputada durante la tarde de este lunes.
La tiradora guatemalteca acumuló 338.0 puntos, marca que le permitió subir al segundo escalón del podio. El oro fue para la puertorriqueña Yarimar Mercado, quien se impuso con 339.0 unidades en una final muy reñida.
Con esta presea, Matta suma una nueva medalla para la delegación guatemalteca y confirma el gran momento que vive el tiro deportivo nacional, una de las disciplinas más destacadas del país en Santo Domingo 2026.
El resultado también amplía la cosecha de Guatemala en la jornada, en la que los representantes nacionales continúan figurando entre los protagonistas de la competencia regional.