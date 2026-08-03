De la Mita colonial a la Cuna del Sol: la fascinante historia de Jutiapa

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Descubre la fascinante historia de Jutiapa, la famosa Cuna del Sol en Guatemala. Conoce como fue fundado este departamento, su evolución desde la época colonial y el papel de Rafael Carrera en su creación.

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El departamento de Jutiapa, conocido como la "Cuna del Sol", fue establecido oficialmente el 24 de noviembre de 1873, segregándose de la región de Mita.

Su historia se remonta al 25 de febrero de 1848, cuando Mita fue dividida en tres distritos (Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa), consolidándose años después como un departamento independiente bajo el Decreto Gubernativo número 1070.

Así lucía el antiguo Cuartelón de Jutiapa. (Foto: FB: Jutiapa Noticias)

La creación del departamento respondió a la reorganización territorial de la República de Guatemala, impulsada por Rafael Carrera en el siglo XIX. Posteriormente, el 6 de septiembre de 1921, la villa de Jutiapa fue ascendida a la categoría de ciudad.

Durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios (1873-85) se produjo un intento de invasión, cuando el caudillo liberal intentó revivir a las Provincias Unidas de Centro de América.

La Catedral de la Diócesis de San Francisco de Asís ha deslumbrado a los jutiapanecos por su belleza y arquitectura. (Foto: Owens Humberto Rizo)

Barrios murió en Chalchuapa (1885) durante el enfrentamiento. Su cadáver fue embalsamado en la ciudad de Jutiapa (en el lugar donde ahora se encuentra el edificio de la Gobernación Departamental), y posteriormente fue trasladado a la capital.

En la actualidad, Jutiapa es un departamento clave en el comercio y agricultura del país, compuesto por 17 municipios, siendo el más grande el municipio de Jutiapa, que abarca 32 aldeas y múltiples barrios.

Así lucían las calles y viviendas en la antigüedad. (Foto: RR. SS.)

Época prehispánica e hispánica

Antes de la llegada de los colonizadores españoles, el territorio de Jutiapa estaba habitado por una gran diversidad étnica. Los principales grupos eran los xincas (quienes poblaron originalmente la región), los pipiles (de origen nahua, provenientes de El Salvador) y los popolucas (llegados del norte de Guatemala).

A diferencia del resto del país, Jutiapa destaca por ser el único departamento de Guatemala que no cuenta con descendientes directos de etnias mayas propias de la región.

Durante el periodo de la colonización española, el territorio fue integrado a la provincia de Chiquimula y se le conoció formalmente bajo el nombre de San Cristóbal Jutiapa.

El general Rafael Carrera ocupó las instalaciones del Cuartelón, donde funcionó la comandancia del Ejército y ahora es sede de la Comisaría 21. (Foto: Owens Humberto Rizo)

Su evolución