Caso Nidia Bautista: Juez declara falta de mérito para motorista que la acompañaba

-

Declaran falta de mérito a favor de Kevin Jiménez, piloto de la motocicleta que embestida en la que viajaba Nidia Renata Bautista García quien falleció.

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, declaró falta de mérito a favor del piloto de la motocicleta que fue embestida en la zona 18 capitalina el pasado 29 de junio.

Este lunes 3 de agosto, el juzgador realizó la audiencia de primera declaración en la que se decidiría si Kevin Jiménez, piloto de la motocicleta sería ligado a proceso penal.

Sin embargo, tanto el Ministerio Púbico (MP) como la defensa solicitaron al juez declarar falta de mérito.

Durante la audiencia, el MP y la defensa pidieron al juez falta de mérito a favor de Kevin Jiménez, piloto de la motocicleta embestida. (Foto: Cortesía/Soy502)

Jiménez era el conductor de la motocicleta en la que viajaba Nidia Renata Bautista García, quien falleció tras 13 días de permanecer el estado delicado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad S.

Bautista fue arrastrada por el piloto del automóvil Jorge David Rodas Linares. En el caso de Jiménez sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda y fue operado de una lesión en la muñeca.

Sobre el accidente

El accidente sucedió el domingo 29 de junio, a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, sobre la zona 18 capitalina.

En esta ocasión, un automóvil conducido epor Jorge David Rodas (en estado de ebriedad) embistió a la pareja de motoristas.

Tras ser arrastrada por más de un kilómetro, Bautista García fue traslada al Hospital General de Accidentes "Ceibal", del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la zona 4 de Mixco.

Luego, de 14 días de permanecer en estado delicado, en donde sufrió la amputación del brazo derecho, García Bautista falleció.

Nidia Renata Bautista García falleció tras 14 días de permanecer internada en el IGSS de accidentes. (Foto: Archivo/Soy502)

Ligado a proceso

Como consecuencia de lo sucedido, el Juzgado de turno ligó a proceso penal a Rodas Linares acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones culposas y lesiones gravísimas.

Sin embargo, después del fallecimiento de Bautista García, Rodas Linares podría enfrentar la justicia por el delito de homicidio.