El empresario que murió tras sufrir un ataque armado este lunes

La víctima fue hallada en el interior de un propio vehículo con heridas de bala.
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Un hombre originario de Tiquisate perdió la vida de forma violenta en un ataque armado ocurrido en jurisdicción de Santa Bárbara, Suchitepéquez.
La víctima fue identificada como Jonathan Cancinos Dimas, de 38 años, quien era un presunto empresario y que fue localizado sin vida detrás de los asientos de su propio vehículo en las cercanías de la finca Santa Inés.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para brindar atención de emergencia.
Sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales, indicó Carlos Chávez de Bomberos Municipales Departamentales de Santa Bárbara.
Según información preliminar, el picop presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego, los cuales habrían provocado el fallecimiento del conductor, quien fue trasladado al Inacif de Tiquisate, Escuintla.
Investigan
Las autoridades correspondientes acordonaron el área y realizaron las diligencias de investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsable del crimen.
Según información de vecinos, individuos están utilizando las calles de terracería y áreas montañosas para realizar estos hechos violentos en la localidad.