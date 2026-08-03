Vinicius, Brahim y Bernardo Silva se incorporan a la pretemporada del Real Madrid

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La pretemporada del Real Madrid continúa tomando forma a pocas semanas del arranque de la Liga Española.

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Este lunes, José Mourinho recibió a tres de los futbolistas que aún no se habían incorporado al plantel: Bernardo Silva, Vinicius Junior y Brahim Díaz, quienes regresaron tras disputar el Mundial.

Antes de saltar al campo de entrenamiento, los tres jugadores cumplieron con los exámenes médicos de rutina en la Ciudad Real Madrid. Bernardo Silva, uno de los fichajes estelares del verano, incluso se detuvo para firmar autógrafos y confesó estar "muy feliz" de iniciar su etapa con el conjunto blanco.

¡Un día de entrenamiento con @ViniJr ! pic.twitter.com/gBuDoKK61l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2026

Brahim Díaz también vivió una jornada especial al celebrar su cumpleaños número 27. El atacante marroquí comenzó los trabajos pensando en una nueva campaña con el club, mientras que Vinicius Junior volvió después de sus vacaciones, concedidas tras la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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En el entrenamiento, los titulares del amistoso del sábado frente a la Fiorentina realizaron una sesión diferenciada. El resto del grupo trabajó aspectos físicos, ejercicios de presión, combinaciones ofensivas y definición de cara al arco.

@BernardoCSilva: “Cuando apareció el Real Madrid no me lo pensé dos veces". pic.twitter.com/VeV3TACNnE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2026

Movimiento en la enfermería

Por otro lado, Dean Huijsen continúa con un plan específico de recuperación, mientras que Raúl Asencio, Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo Goes permanecen al margen del grupo mientras superan sus respectivas lesiones.

*Con información de agencias