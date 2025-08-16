Flick, muy molesto: "Mis jugadores no pueden relajarse"

-

Hansi Flick se mostró crítico con el trabajo de sus jugadores a pesar de la victoria en Mallorca. El 2-0, tras las expulsiones, fue algo que no le gustó al germano debido a que el equipo bajó la intensidad.

"No me ha gustado el partido. Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado. Tras 2-0 y dos rojas, creo que el equipo ha jugado al 50 por ciento y no me ha gustado. Podemos hacerlo mejor", indicó el técnico alemán.

"No me gusta que se relajen. Teníamos que controlar el balón y el juego. Hay que marcar. Jugar al 50 o 60 por ciento, contra 9, no es posible. Tenemos que jugar más rápido. Hemos de mejorar algunas situaciones", lamentó el DT.

El entrenador del Barcelona, explicó el tanto de Ferran Torres. "Le digo al equipo que tenemos que jugar hasta que el árbitro pare el partido. Es una decisión arbitral y hay que aceptarla. Si estuviera en el otro lado no estaría feliz. Pero yo les digo que hay que parar cuando para el árbitro. Deben estar concentrados y seguir hasta el final. Es gol".