Florinda Meza se retracta de llamar a los hijos de Chespirito defectos

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
07 de septiembre de 2025, 14:30
Florinda Meza minimiza sus comentarios de hace 20 años en retractación pública. (Foto: X)

Florinda Meza enfrenta presión tras comentarios del 2004.

Con la emisión de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, la nostalgia por su trabajo y las críticas hacia su esposa continúan, debido a sus polémicas confesiones.

La popularidad de Chespirito: Sin querer queriendo, generó que la declaración más cuestionable de Florinda Meza en el programa chileno Pasiones, realizada en 2004, volviera a salir a la luz.

"Chespirito: sin querer queriendo" genera nostalgia y controversias. (Foto: X)
"Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no eran un problema y un defecto", comentó Meza.

Críticas persiguen a Meza pese a retractarse con humor. (Foto: X)
Ante la presión de la audiencia, 21 años después, Florinda se vio orillada a retractarse públicamente de sus afirmaciones.

"Eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado. ¡Esas cosas se dicen de broma, hombre!", dijo la artista entre risas, dejando en claro que está lejos de dar una disculpa pública sincera.

