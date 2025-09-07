Florinda Meza se retracta de llamar a los hijos de Chespirito defectos

- Florinda Meza enfrenta presión tras comentarios del 2004. OTRAS NOTICIAS: Florinda Meza reaparece en redes sociales y esto dijo sobre nueva serie de Chespirito Con la emisión de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, la nostalgia por su trabajo y las críticas hacia su esposa continúan, debido a sus polémicas confesiones. La popularidad de Chespirito: Sin querer queriendo, generó que la declaración más cuestionable de Florinda Meza en el programa chileno Pasiones, realizada en 2004, volviera a salir a la luz. "Chespirito: sin querer queriendo" genera nostalgia y controversias. (Foto: X) LEE: Esto es lo que hace Florinda Meza para salir de la bancarrota "Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no eran un problema y un defecto", comentó Meza. Críticas persiguen a Meza pese a retractarse con humor. (Foto: X) Ante la presión de la audiencia, 21 años después, Florinda se vio orillada a retractarse públicamente de sus afirmaciones. "Eres el hombre perfecto, solo tienes un error: ser casado. ¡Esas cosas se dicen de broma, hombre!", dijo la artista entre risas, dejando en claro que está lejos de dar una disculpa pública sincera.