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Sam Neill dejó una gran fortuna gracias al éxito de la peliculas que protagonizó, este es el monto.

La noticia del fallecimiento del actor este 13 de julio de 2026 conmocionó a la industria del entretenimiento. durante años atravesó por un linfoma T angioinmunoblástico en estadio tres, aunque en el comunicado que anuncia su muerte se afirma que no fue por cáncer.

¿A cuánto asciende la fortuna que dejó Sam Neill?

Sam diversificó sus ingresos en distitnatas actividades: además de la actuación, Neill realizó doblajes, producción, libros y un viñedo llamado "Two Paddocks", ubicada en la región de Central Otago, Nueva Zelanda, que fundó en 1993 con parte de las ganancias de la saga dew Jurassic Park, cuyo valor es de 5 millones por la tierra.

Según los medios internacionales, la producción anual del viñedo esta aproximadamente 6.000 cajas de pinot noir, vino comercializado entre 40 y 70 dólares por botella, entre Q300 y Q550 con ganancias de hasta $2,5 millones, unos Q19 millones, le tenía tanto cariño que producía sus propias etiquetas. Este pasaría a sus hijos.

Realizó un anuncio para el Super Bowl, para la compañia de telecomunicacionbes Xfinity, con temática de Jurassic Park.

Los 90 fueron su fuente principal de ingresos por el cine, con Jurassic Park cobró aproximadamente 1,5 millones de dólares, más una participación en los beneficios brutos, recaudando más de mil millones de dólares a nivel global, más un aproximado de 7 millones adicionales a lo largo su exposición en el cine y por los videos para reproductores en casa.

En Jurassic Park III (2001) recibió 4 millones de dólares, un aproximado de Q30 millones.

Por Jurassic World Dominion (2022), cobró 5 millones de dólares, más de Q38 millones.

El libro de sus memorias de 2022 llamado "Did I Ever Tell You This?" (¿Te lo conté alguna vez?) fue un éxito.

En total su fortuna se calcula en 20 millones de dólares, más de Q150 millones.