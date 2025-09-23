"Sentados ahí, hay 70 votos": el mensaje detrás de la foto entre diputados

-

Dos fotografías, filtradas entre el 12 y 16 de septiembre, evidenciaron la búsqueda de acuerdos entre diputados de distintas facciones.

En días recientes, circularon en redes sociales dos fotografías que dejaron entrever el surgimiento de una nueva alianza en el Congreso, la cual buscaría dominar la agenda legislativa, no solo en los últimos meses de este año, sino también durante el próximo período.

Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, y Julio Héctor Estrada, también miembro de ese grupo y presidente de la Comisión de Finanzas, se han reunido en varias ocasiones con los independientes Adim Maldonado y Samuel Pérez, así como con el presidente del parlamento, Nery Ramos, y han dejado evidencias.

Esta unión ha generado expectativas a lo interno del organismo, donde actualmente hay cabildeos por la nueva Junta Directiva y la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, como los temas más importantes.

La exposición de los citados legisladores, cuyas fotografías se filtraron por diferentes medios, tendría un fin, y fueron ellos mismos quienes lo explicaron.

El pasado 12 de septiembre, Julio Héctor Estrada, Adim Maldonado, Samuel Pérez y Luis Aguirre cenaron en el área VIP de un restaurante ubicado en un hotel de la zona 10 capitalina. Ahí empezaron a conversar sobre el presupuesto nacional de 2026. (Foto: Cortesía)

"Casi 70 votos"

"El Congreso funciona numéricamente y cualquier cosa que se quiera hacer, incluso fiscalizar, si no tiene impacto en una votación, no sirve de mayor cosa", dijo Adim Maldonado, al ser consultado sobre el mensaje que llevarían implícitas las fotos en mención.

"El mensaje es que se den cuenta dónde están los números", remarcó el congresista, y añadió: "en la fotografía habemos (sic) casi 70 diputados", en alusión a los grupos que cada uno de ellos representa.

El otrora miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aseguró que eso se traduciría en la misma cantidad de votos para cualquier aprobación y que se están haciendo acercamientos con otros parlamentarios para obtener la mayoría necesaria para impulsar una agenda común.

Adim Maldonado lidera una facción de la UNE que se desmarcó del liderazgo de Sandra Torres. Tras ser expulsado de ese partido, fue declarado independiente, junto con otros de sus compañeros. (Foto: Congreso)

"Hay reuniones con más diputados"

Samuel Pérez también habló sobre la expansión de las reuniones para llegar a otros diputados, y confirmó que el objetivo es "construir una mayoría en el Congreso, que responda a una fuerza más democrática, y que no esté liderada por Allan Rodríguez, Sandra Torres o Felipe Alejos, como se ha visto en los últimos meses en el pleno".

"Es un hecho que estamos en conversaciones y continuamos teniendo reuniones con varios diputados, no solo los que han aparecido en fotografías", expresó.

Asimismo, indicó que su participación en tales juntas sería con el visto bueno del presidente Bernardo Arévalo, aunque en días anteriores el mismo mandatario se refirió a su grupo únicamente como "aliados" del gobierno.

En la misma línea que Maldonado, Samuel Pérez habló de números, y manifestó que en las fotos filtradas "hay una representación de unos 60 votos, más o menos, solo con quienes estábamos conversando en esa ocasión; sin embargo, eso no incluye pláticas que hemos tenido con otros diputados".

El diputado Samuel Pérez asegura que mantiene comunicación con el presidente Bernardo Arévalo, a quien informa sobre los cabildeos en el Congreso, aunque el mandatario se ha expresado de él solo como aliado de su gobierno. (Foto: Wilder López/Soy502)

Quieren regresar a las "bases"

Por su parte, Luis Aguirre mencionó que "en esas fotografías hay que separar el tema social y el tema político".

Según dijo, desde que comenzó la legislatura ha "compartido socialmente con quienes están en las fotos", aunque reconoció: "políticamente, siempre hablamos temas a futuro".

"Creemos que es importante regresar a las bases del año pasado, que nos hicieron luchar por una democracia y que se tomara posesión, tanto el presidente (Bernardo Arévalo) como los diputados, ya que había un riesgo", señaló.

Contrario a lo que indicó Pérez, el jefe del bloque Cabal afirmó que se busca "sacar adelante al Legislativo y sin el apoyo del Ejecutivo". A su criterio, eso es necesario para que no haya injerencias "en las elecciones (de la nueva Junta Directiva)" y que se desarrollen en "negociaciones políticas sin presupuesto".

Consultado sobre la coalición con diputados independientes y los afines al presidente del Congreso, el parlamentario coincidió en que los cálculos van cerca de los 70 votos.

A Luis Aguirre se le menciona como el articulador del grupo que se está formando y buscaría tomar decisiones sobre la nueva Junta Directiva y el Presupuesto 2026, entre otros temas. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Qué dice Nery Ramos?

Aunque los rumores acerca del nacimiento de esta nueva alianza existían desde que se incrementaron las críticas contra los diputados, por las aprobaciones de urgencia nacional de las leyes que declaran el Día de la Biblia y benefician a los consejos departamentales de desarrollo, el único que no ha reconocido tal unión es Nery Ramos.

Soy 502 preguntó su postura por la fotografía donde aparece con el citado grupo, pero solo respondió: "el presidente del Congreso se reúne de manera frecuentes con diputados de diferentes bloques, con el objetivo de encontrar acuerdos relacionados con la agenda legislativa".

El 16 de septiembre, trascendió la segunda fotografía del grupo que se estaría consolidando en el Congreso y en ella aparece el presidente de ese organismo, Nery Ramos. (Foto: Cortesía)

Las leyes que discuten

Otro de los parlamentarios a quien se menciona como "pieza clave" en la coalición que está en desarrollo es Julio Héctor Estrada; no obstante, él asegura que los encuentros en los que ha participado son únicamente de trabajo y se sostienen "de manera frecuente con distintos actores en el Congreso".

"Mi aporte es de carácter técnico dentro de la agenda legislativa y se centra en temas económicos y financieros, como la reforma a la Ley ANADIE, la Ley de Contrataciones, la normativa contra el lavado de dinero, el Presupuesto y la cartera futura de préstamos", expresó.

De acuerdo con sus declaraciones, "todo lo que hacemos busca construir consensos sobre bases responsables".