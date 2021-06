La foto de la gimnasta "sin cabeza" que asombró a todos y se hizo viral

Una fotografía de la deportista israelía Lunoy Ashram recorrió el mundo, pues el efecto visual de la imagen da la impresión de que la gimnasta no tiene cabeza.

OTRAS NOTICIAS: Marinos rusos rescatan a una perrita que encontraron abandonada en el Ártico

La atleta participó y ganó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, en el encuentro de gimnasia en los Campeonatos Europeos celebrados en Varna, Bulgaria.

La deportista hizo su rutina usando una pelota, y la fotógrafa de Reuters Spasiyana Sergieva logró captar con gran precisión la instantánea, al punto de que da la sensación de que el cuerpo sin cabeza flota.

La European Gymnastics compartió la victoria de Ashram en tres de las cuatro disciplinas de gimnasia rítmica: Mazas, Pelota, Aro, Cintas.

La rutina le valió 28.500 puntos al emplear mazas y la ansiada medalla de oro.

Las sorprendentes rutinas de Linoy impresionaron a los espectadores, mientras la imagen se volvió viral..

Israel's Linoy Ashram competes in the rhythmic gymnastics individual ball final at the European Rhythmic Gymnastics Championships in Varna, Bulgaria. More photos of the day: https://t.co/G827vUy3am Spasiyana Sergieva pic.twitter.com/7DfRUSlFLI — Reuters Pictures (@reuterspictures) June 14, 2021

Mira aquí la rutina completa: