Francisco Arredondo finaliza con éxito el Rally Dakar 2026

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo, venció al desierto de Arabia Saudita al finalizar con éxito el Rally Dakar 2026, luego de 13 etapas disputadas, en la división Rally2.

El corredor nacional, finalizó la competencia en el puesto 70, a 34:52.58 horas, del ganador de la carrera, el esloveno Toni Mulec.

Al Dakar todos los pilotos llegan con una misión: finalizarlo. Y es que esta prueba es conocida por ser la carrera más difícil del mundo, debido a sus condiciones, tiempo de duración, y lo duro de las etapas.

Watch the full extended highlights of the final stage of #Dakar2026, available now.



https://t.co/OAWT0olfOt#DakarInSaudi pic.twitter.com/qLRH6zpwzl — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026

Fueron casi 8 mil kilómetros de competencia, entre Enlaces y Especiales, los cuales, los corredores tuvieron que vencer, para tocar la gloria en Yanbu, localidad donde finalizó el rally.

"El Dakar es un sueño, luego una pesadilla, y después nuevamente un sueño", catalogó Arredondo esta competencia.

"Estoy muy feliz de estar aquí, en el Mar Rojo, un día lindísimo. Se terminó la competencia, fue un Dakar largo para mí, pero aquí estamos, feliz por estar aquí, porque Guatemala está en la meta, y compartir con todos esta alegría", comentó Arredondo.

Outstanding performance from Toni Mulec! Rally 2 winner at his 4th Dakar #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/uk1uLFgP69 — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2026

El guatemalteco finalizó la treceava etapa, y final, en el puesto 58, el mejor logrado por el nacional en esta edición del Dakar, a 25.08 minutos del ganador del día, el sudafricano Michael Docherty, quien es compañero de Arredondo en el BAS World KTM Racing Team.

