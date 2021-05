Estas son las frases más populares de Homero Simpson

Homero Simpson está de cumpleaños y muchos lo celebran con sus frases más populares y controversiales.

El reconocido personaje cumple 65 años, ¿Cómo se sabe? En el capítulo 16 de la cuarta temporada de la serie 'Los Simpson', se muestra su licencia de conducir, con la fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1956.

La licencia de conducir de Homero. (Foto: Oficial)

Según el medio TV Notas, estas son las frases más populares del personaje:

“Solo porque no me importe no significa que no entienda”.

“Normalmente no rezo, pero si estás ahí­, por favor, ¡sálvame Superman!”

“Todo lo que está más allá de 12 pasos no vale la pena”.

“Tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que jamás podrá comprar: un dinosaurio”.

“¡Voy a morir! Jesus, Allah, Buda, los amo a todos”.

“Hijo, cuando participes en eventos deportivos, no importa si ganas o pierdes sino cuánto te emborrachas”.

“Por la cerveza: causa y solución de todos los problemas”.

“Te amo, cerveza; y a ti, Marge, que me das cerveza”.

“¡Me quiero volver chango!”

“Ya no es puerco araña, ahora es puerco Potter”.