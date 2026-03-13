Frente frío: fuertes lluvias provocan inundaciones en Alta Verapaz (videos)

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San Pedro Carchá y Cobán son los municipios más afectados tras las intensas lluvias de este viernes 13 de marzo.

Debido al ingreso de un frente frío al país, se registraron fuertes lluvias en Alta Verapaz, las cuales provocaron inundaciones en varios sectores de San Pedro Carchá y Cobán, lo que ha generado daños en la comunidad y complicaciones en la movilidad.

En San Pedro Carchá, los barrios Cuatro Caminos, zona 1 y Chajsaquil se encuentran inundados, dejando incomunicados a esos sectores con el centro urbano, informaron las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

San Pedro Carchá y Cobán, en Alta Verapaz, sufren inundaciones tras ingreso de frente frío al país.



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Mientras que en Cobán, se reportan inundaciones en cercanías de la Escuela de Párvulos del barrio Cantón Las Casas, zona 8; San José La Colonia y el Instituto Nacional de la Juventud, en la zona 12.

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Limpian

Autoridades municipales ya realizan labores de limpieza en tragantes y drenajes, con el objetivo de facilitar el desfogue del agua y evitar que el nivel continúe aumentando en las áreas afectadas.

Por su parte, Matías Figueroa, delegada de la Conred en ese departamento, informó que mantienen monitoreo constante en zonas cercanas a ríos y áreas montañosas, donde existe riesgo de caída de árboles o deslizamientos de tierra.

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Informó que las autoridades continúan evaluando los daños y mantienen vigilancia ante la posibilidad de que las lluvias persistan en las próximas horas.