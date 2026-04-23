Luis Pacheco cumple un año en prisión y Gobierno lo mantiene como viceministro

-

Pese a que autoridades señalan que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible no está acéfalo, tampoco profundizan en explicar si esto ha provocado retrasos.

A un año de la captura de Luis Pacheco, viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se mantiene formalmente en el cargo, sin goce de salario según lo estipulado en la Ley.

Mientras tanto, el Gobierno asegura que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible (VDS) no está acéfalo, pero evita puntualizar si esta situación los ha afectado directamente o si se plantea hacer un relevo mientras Pacheco recupera su libertad.

El MEM confirmó que Pacheco conserva su nombramiento con base en el marco legal vigente, citando disposiciones del Código de Trabajo, Ley del Servicio Civil, Código Procesal Penal y el Pacto Colectivo de la institución.

La legislación contempla las medidas que pueden tomarse en casos de detención o prisión preventiva sin que esto implique la destitución automática del funcionario.

Ante cuestionamientos sobre la operatividad del VDS, la cartera energética aseguró que la dependencia no se encuentra acéfala.

A pesar de que Pacheco sigue en el cargo y está en prisión preventiva el Gobierno asegura que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible no está acéfalo. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la institución, "el ministro de Energía y Minas —Víctor Ventura— ha tomado las funciones del Viceministerio, coordinando con el personal", con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones.

Sin embargo, el MEM no respondió directamente a la pregunta sobre carecer un viceministro que atienda el despacho ha atrasado o complicado el trabajo de la cartera.

Asimismo, se consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si el presidente Bernado Arévalo se ha planteado nombrar a un nuevo viceministro debido a que Pacheco ya cumplió un año en prisión.

"El Presidente de la República ha sido claro en señalar que el caso contra Luis Pacheco responde a una persecución espuria, y esa es una posición que se mantiene", respondió la secretaría sin precisar si habría un relevo o no.

La Secretaría afirmó que el VDS "no está acéfalo" y no respondió con contundencia a la pregunta de sí es factible nombrar a un viceministro por el momento y si cuando Pacheco resuelva su situación legal y recupere su libertad asumirá funciones de nuevo.

"La institución continúa funcionando con normalidad a través de su equipo técnico, garantizando la continuidad de las acciones y el cumplimiento de sus funciones", respondió la SCSP.

Agregó que "las decisiones administrativas se toman con base en criterios institucionales y de continuidad del servicio público, no en función de presiones ni intereses particulares".

Por último, también se consultó a la Secretaría si la decisión de mantener a Pacheco en el cargo, pese a estar en prisión preventiva, no responde a algún tipo presión o compromiso asumido por el mandatario.

"Este Gobierno no responde a ese tipo de dinámicas. Su único compromiso es con el pueblo de Guatemala", respondió la Secretaría.

Sin contacto con el Ejecutivo

Recientemente Pacheco, desde prisión, brindó una entrevista al PodCast "Tomo La Palabra" y señaló que actualmente no tiene relación con el Organismo Ejecutivo y se considera un preso político.

Pacheco, exlíder de los 48 Cantones, se declara preso político y afirma no tener relación directa con el Ejecutivo. (Foto: Archivo / Soy502)

"Pues una relación directa por este proceso no la tenemos, sino que tenemos más relación con las diferentes instituciones que defienden los Derechos Humanos", respondió Pacheco cuando se le consultó cuál era su relación con el Ejecutivo.

Pacheco reiteró que "hasta este momento no tienen una relación directa con el Gobierno y aseguró que junto a Héctor Chaclán se consideran "presos políticos".

"Nosotros seguimos siendo presos políticos, y lo decimos porque no hay un delito que hayamos cometido. Es una venganza en contra de los pueblos al momento de defender un derecho", aseguró el viceministro.

Agregó que el Ejecutivo está siendo respetuoso del proceso de la misma forma que los pueblos indígenas y agregó que hasta este momento están recibiendo "los tratos como cualquier privado de libertad".

Un año de la captura

La mañana del 23 de abril de 2025, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) ejecutó una orden de captura contra Pacheco durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en la zona 1 de la capital.

El funcionario, quien también fue presidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán, fue señalado de cometer los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstaculización a la justicia.

Las acusaciones se derivan a que Pacheco, en su calidad de presidente de los 48 Cantones, lideró algunas de las protestas y plantones que se desarrollaron en octubre de 2023 que tenían como propósito exigir que el actual presidente tomara posesión.

Posteriormente de ser escuchado por un juez, Pacheco, junto al también líder comunitario Héctor Chaclán, quien también fue capturado por el mismo caso, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Desde entonces Pacheco y Chaclán permanecen en prisión preventiva y en reiteradas ocasiones el mandatario ha señalado que su detención es arbitraria y que el caso en contra es espurio.