Riesgo de inconstitucionalidad pausa la discusión de las reformas a Ley del IUSI

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Varios legisladores no están de acuerdo con reformar la legislación sobre el IUSI, ya que provocaría que disminuyan los fondos privativos de los municipios.

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El Congreso de la República suspendió el trámite de la iniciativa 6709, que plantea reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) debido al riesgo de no cumplir con los formalismos legales y ser vulnerable a una inconstitucionalidad.

Asimismo, se anunció la creación de una mesa técnica para discutir los alcances, beneficios y problemáticas que podría provocar cambiar la legislación sobre el IUSI debido a que la propuesta genera debate entre los parlamentarios.

Luis Contreras, presidente del Congreso, fue quien informó que evitó que se siguiera el trámite de la iniciativa y explicó que la Dirección Legislativa le dio a conocer que, para aprobar las reformas a la Ley del IUSI, se necesita que mayoría calificada, es decir que 107 congresistas estén de acuerdo.

"Las municipalidades tienen fondos privativos, y como se los queremos quitar, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que dicen que para hacer eso se necesitan 107 votos", explicó Contreras, al ser abordado por periodistas.

Según el diputado lo que hizo fue "hacerle un favor" a los beneficiarios de esa iniciativa, ya que si el debate se hubiera dado solo con 81 votos, quedaría expuesta a una inconstitucionalidad y sería expulsada del ordenamiento jurídico.

Las reformas a la Ley del IUSI deben hacerse con mayoría calificada en el Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

"Esta ley tiene que ser conocida con 107 votos. Está protegida porque Presidencia y la Junta Directiva fueron responsables. No me dejo llevar por el discurso alegórico, aquí manda la ley", afirmó el parlamentario.

El dictamen establece una serie de modificaciones sustanciales al régimen actual del IUSI. Entre los principales cambios destaca la creación de una tasa única anual de tres por millar sobre el valor inscrito de los inmuebles, lo que sustituiría el esquema vigente de tarifas diferenciadas.

Contreras destacó que la iniciativa también busca una exención especial para personas mayores de 60 años que sean propietarias de su residencia, así como un beneficio para contribuyentes individuales que acrediten 20 años de cumplimiento continuo en el pago del IUSI.

También se contempla una exoneración temporal para la primera vivienda, aplicable durante el período de amortización del crédito, con un máximo de 20 años o hasta la cancelación total del inmueble.

Sin embargo, precisó que también hay diputados que señalaron que si se quitan fondos a las municipalidades, estas podrían tener problemas, ya que según la ley, el 60 % de los fondos que se recaudan por ese concepto se utilizan para elaborar obras publicas y el 40 % para gastos de funcionamiento.

"No puedo decir si la municipalidad está haciendo obra de infraestructura o no, ni tampoco decir lo quito porque ahí me llevo los sueldos que deben de obtenerse de esa parte, hay que ser responsables", aseveró Contreras.

El presidente del Congreso señaló que debido a la situación se intentará "armar una mesa técnica" para que se discuta con todos los implicados y destacó que "hay un grupo de diputados que no quiere que le quiten el IUSI a sus municipalidades".

Señalan populismo

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y alcalde de Santa Catarina Pínula Sebastián Siero, cuestionó tanto la forma como el fondo de la iniciativa de reforma al IUSI.

"A nosotros lamentablemente la comisión no nos tomó en cuenta para discutir dicha, dicha ley", afirmó el jefe edil.

Siero aclaró que los alcaldes no rechazan una actualización de la normativa, pero sí el enfoque planteado pues no ven con malos ojos el cambio, pero sí que sea una propuesta con "intereses electorales y populistas, que toma en cuenta intereses reales de beneficio para la población".

Algunos diputados no están de acuerdo con las reformas a la Ley del IUSI. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente de la Anam subrayó que la ley, vigente desde hace más de dos décadas, requiere cambios, pero advirtió que la iniciativa no atiende el problema de fondo.

"Nosotros como alcaldes reconocemos que la ley del IUSI tiene que ser actualizada, pero de eso a que haya una propuesta electoral y populista es un escenario totalmente diferente e irresponsable", sostuvo el alcalde.

A su criterio, el principal problema del IUSI no radica en la tasa impositiva, sino en la subvaloración de los inmuebles pues "el problema se da porque las personas no registran sus propiedades en el valor real".

Pese a las críticas, Siero aseguró que existe apertura para una reforma técnica que aborde problemas estructurales como el catastro y la correcta valoración de los inmuebles.

"Si en algún momento nos convocan, nosotros tenemos a todos los técnicos expertos de las municipalidades que pueden ir a identificar los problemas claramente", concluyó el presidente de la Anam.