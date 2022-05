Frida Sofía lanza indirecta a Alejandra Guzmán con polémica imagen

Frida Sofía vuelve a la polémica con indirecta a su madre, Alejandra Guzmán.

Una publicación de Frida Sofía volvió a encender el pleito con su madre, Alejandra Guzmán, algo que ya había quedado en el pasado.

A pesar que Frida Sofía se había enfocado en disfrutar de su nuevo romance, ahora recurrió a las historias de Instagram para lanzar una indirecta a su madre.

El mensaje fue a través de una publicación original de la cuenta @amor_y__familia en donde se puede leer “Madres narcisistas”, un mensaje que compartió la joven intérprete sin mencionar nada más.

Sin embargo, eso fue suficiente para que sus fans especularan que la publicación era dirigida a Alejandra Guzmán, con quien se ha mantenido distanciada desde hace mucho tiempo, y a quien ha acusado de ser una mamá ausente.

“Sí, es un tabú hablar de esto, y más en la cultura latina, se considera son santas, no se trata de juzgar, no se trata de agredir, se trata de abrir los ojos y para las víctimas de este tipo de madres un poco de sabiduría para que sepan que no están locas, posiblemente sufren estrés postraumático por lo vivido”, se lee en la descripción de la publicación original.

La publicación con indirecta para Alejandra Guzmán

En las imágenes se describen las actitudes de este ese tipo de madres. En la primera ilustración se explica que “muchas veces tienen actitudes negligentes y ejercen abuso físico o emocional, a tal punto de que la hija en edades tempranas tienen ideas suicidas”.

También indican que “suelen crear conflictos entre los miembros de la familia, utilizando a los hijos para colocarlos uno en contra del otro y suelen percibir a sus hijas como amenaza y objeto de proyección idealizada de sí mismas”.