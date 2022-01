Testigo habla sobre lo ocurrido con Frida en el restaurante antes de ser arrestada

Una persona que se encontraba en el lugar donde arrestaron a Frida Sofía reveló lo que ocurrió en el lugar, sus declaraciones contradicen lo dicho por la modelo.

Nueva información sigue saliendo a la luz sobre la captura de Frida Sofía, aunque la modelo ya salió de prisión luego de pagar una fianza y declaró que el incidente ocurrió porque la representante del restaurante al que acudió lo tomó personal, un testigo rompió el silencio y reveló lo que presenció.

La persona que narró el suceso para el programa "Chisme no like", prefirió estar en el anonimato y aseguró que Frida fue la que inició el conflicto con su actitud irrespetuosa.

Según el testigo, la hija de Alejandra Guzmán llegó al restaurante Joia Beach Club, pero fue muy grosera con las meseras y pese a que estaba recibiendo buena atención, conforme pasaron los minutos todo se salió de control.

Fue luego de que pidió una botella de agua, la cual costaba cinco dólares y misma que se negaba a cancelar, que empeoró la situación; sin embargo, posteriormente, ingresó a una fiesta privada dentro del mismo restaurante y al pedirle que se retirara ella hizo caso omiso.

Según el testigo, pese a todo la cantante continuó en una mesa del área VIP y siguió fumando y bebiendo de una botella que había dejado un invitado. Tras lo ocurrido, la jefa de meseras se acercó y le pidió que se retirara del lugar porque no estaba en la lista de los invitados de la fiesta.

En ese momento, la persona que se encarga de la gerencia solicitó el apoyo de la Policía, quienes llegaron de manera inmediato y dialogaron con ella, pero ella se resistía y fue cuando la arrestaron porque empezó a jalonearse con el policía.

"Siguió consumiendo y fumando de la hookah y fue cuando las meseras llamaron a la policía. Llegó la policía y empezó a hablar con ella, y ella seguía negada, al parecer estaba como que gritando, la sacaron de la fiesta y luego ya no me enteré de nada más hasta hoy que me di cuenta que se la habían llevado presa”, declaró la fuente.

