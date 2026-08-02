Fuegos pirotécnicos explotan entre feligreses en actividad religiosa en El Salvador

-

Una celebración religiosa en El Salvador terminó en tragedia por la explosión accidental de los fuegos pirotécnicos entre los asistentes.

OTRAS NOTICIAS: La mujer guatemalteca que estaba secuestrada en México

Más de 30 personas resultaron con serias quemaduras y lesiones, luego de que la manipulación de pólvora saliera de control.

El accidente ocurrió en la ciudad de La Pérgola, en San Miguel, durante una actividad que formaba parte de las fiestas titulares del distrito de Chinameca.

El material pirotécnico explotó de manera inesperada, antes de ser lanzado al aire, provocando pánico.

Elementos de la Cruz Roja Salvadoreña Seccional Chinameca, con apoyo de la Policía Nacional Civil, Comandos de Salvamento, apoyaron para auxiliar a las víctimas.

Unas 15 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe y otras recibieron atención en el lugar por la gravedad de las heridas.

"Lamentablemente, durante el desarrollo de la actividad, la manipulación de la pólvora se salió de control, desencadenando una situación de emergencia de gran magnitud que dejó un saldo superior a las 30 personas afectadas", expresó la Cruz Roja de manera oficial.

En las ferias patronales de la región se suele celebrar con fuegos artificiales.

MIRA:

Un aproximado de 20 personas lesionadas con pólvora fue el resultado de una falla técnica al momento de la manipulación de fuegos artificiales durante la celebración de las fiestas patronales en Chinameca, #SanMiguel. @elsalvador pic.twitter.com/xghO9NUaGP — Oriente_ES | Diario El Salvador (@oriente_es) August 2, 2026

Medios de comunicación de #ElSalvador reportan al menos 20 personas lesionadas con pólvora luego de una falla técnica al momento de la manipulación de fuegos artificiales durante la celebración de las fiestas patronales en Chinameca, San Miguel Oeste.



Autoridades no han dado… pic.twitter.com/r98wUlsCZL — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 2, 2026