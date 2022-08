"Nelson no canta como tú": el fuerte comentario de Alexander Acha contra Nelson

Durante la transmisión de "La Academia", Alexander Acha hizo fuertes y desafortunados comentarios sobre el talento de Nelson Carreras, quien fue el primer finalista del reality show.

Una vez más, Alexander Acha director de "La Academia", ha sido severamente criticado en redes sociales por hacer fuertes revelaciones contra Nelson Carreras, el representante de Guatemala.

Todo ocurrió durante la tarde de este martes 9 de agosto, mientras Andrés realizaba su ensayo y preparaba su canción para el domingo del 14 de agosto.

Según Acha, el representante de Guatemala no tiene la capacidad vocal del mexicano Andrés.

"Nelson no canta como tú... no tiene, por el registro y todo no puede llegar a esas notas, es imposible. No hay manera...Te lo voy a decir así y aunque parezca injusto", dijo Acha.

Los desafortunados comentarios de Alexander Acha contra Nelson Carreras.



El director de La Academia volvió a poner en duda el talento de Nelson Carreras. pic.twitter.com/2Dxj108d7U — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 10, 2022

Lluvia de críticas

Tras emitir los fuertes comentarios, los fanáticos de Nelson enfurecieron y lanzaron críticas contra el director de La Academia.

Los seguidores señalaron su falta de profesionalismo y nuevamente sacaron a relucir que tiene preferencias y favoritos en el reality show.

También enfatizaron que hace de menos el trabajo de Carreras, quien ha demostrado ser versátil y ha recibido excelentes críticas por parte de los jueces.

"Que asco de director", "Aunque Alexander Acha no lo quiera, nosotros te apoyamos Nelson, eres un gran representante de Guatemala", escribieron en Twitter.

"Hasta Andrés se sintió incómodo del comentario nefasto de Alexander Acha hacía Nelson", "Bajísimo el comentario de Alexander Acha, disque director contra Nelson, ya deberíamos saber que Nelson va ser el 4 lugar por el evidente favoritismo", fueron otros de los comentarios.