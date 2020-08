La fuerte crítica de una doctora al presidente Giammattei

La molestia de la profesional en la medicina surgió luego de que el jueves 30 de julio llegara un paciente de Covid-19 con dificultades para respirar al centro asistencial donde ella labora y no pudo ser atendido debido a que ya no contaban con espacio ni insumos como oxígeno.

"No quiero ni decirle médico, ese no puede ser colega mío", manifestó la doctora Griselda López, del Hospital Nacional "Amistad Japón Guatemala" de Izabal, al referirse al presidente Alejandro Giammattei.

"La situación en Izabal es lamentable, el Gobierno se molesta porque nosotros los médicos pidamos o digamos que está mal el Gobierno, desde la parte de la cabeza. Las autoridades de los hospitales no dicen que ya no tienen oxígeno, teniendo 20 pacientes ¿Qué va a pasar cuando hayan 40 o 50?", cuestionó López en una entrevista que ofreció a la página de Facebook Noticias Q18 y Más.

Además dijo: "Estamos mal en los hospitales, pero el Gobierno tiene apertura del país, tiene más contagios en esta semana que viene. Presidente considere que está mal, tenga un poquito de humildad".

Según la doctora, en el Hospital de Izabal "sólo" hay cinco respiradores para atender a pacientes con Covid-19, cuando requerirían de 25 a 30 en Puerto Barrios "para que usted nos tenga aquí forzados viendo coronavirus".

"¿Cómo puede ser que se estén luciendo diciendo que hay un montón de recuperados? Eso no es verdad, la verdad es que hay más muertos, hay un subregistro de muertos... ¡Ya no más con este Gobierno! Lo repudiamos. ¡Ya no más porque! Nuestra gente no tiene oportunidad de vivir porque no hay oxígeno, que es elemental ¡Qué Dios Juzgue a las autoridades de Salud!", lamentó.

Para la doctora son lamentables las medidas que ha tomado el Gobierno para reactivar la economía. "Señor Presidente, deje de estar abriendo el país en este caos, ya tenga atención a lo que está haciendo... dejen de hacer ridiculeces en la televisión, sintiéndose orgullosos los unos de los otros... no pueden ser respetados por los médicos", manifestó con indignación.

