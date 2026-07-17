Temblor de 5.0 sorprende a los guatemaltecos esta mañana de viernes

El epicentro se registró en el Océano Pacífico.
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Un sismo de magnitud 5.0 fue sensible la mañana de este viernes 17 de julio en varias regiones del país, según los reportes preliminares.
El movimiento telúrico tuvo como región epicentral el Océano Pacífico.
Se originó a las 7:20 horas, con una profundidad de 3.88 kilómetros, por lo que fue percibido con intensidad en algunos sectores.
El sismo fue sensible principalmente en los departamentos de Retalhuleu, San Marcos y Mazatenango, Suchitepéquez.