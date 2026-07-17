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Temblor de 5.0 sorprende a los guatemaltecos esta mañana de viernes

  • Por Jessica González
17 de julio de 2026, 07:56
El temblor se registró a las 7:20 horas. (Foto: archivo/Soy502)

El temblor se registró a las 7:20 horas. (Foto: archivo/Soy502)

El epicentro se registró en el Océano Pacífico.

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Un sismo de magnitud 5.0 fue sensible la mañana de este viernes 17 de julio en varias regiones del país, según los reportes preliminares.

El movimiento telúrico tuvo como región epicentral el Océano Pacífico.

Se originó a las 7:20 horas, con una profundidad de 3.88 kilómetros, por lo que fue percibido con intensidad en algunos sectores.

La región epicentral fue el Océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)
La región epicentral fue el Océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)

El sismo fue sensible principalmente en los departamentos de Retalhuleu, San Marcos y Mazatenango, Suchitepéquez.

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