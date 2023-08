Las fuertes críticas que Marce Aguilar recibió tras denunciar el acoso

-

La conductora y locutora Marce Aguilar narró en sus redes sociales que vivió un incómodo momento con un hombre y tras la publicación, varios internautas la criticaron por el simple hecho de alzar la voz.

OTRAS NOTICIAS: La terrible experiencia de acoso que vivió Marce Aguilar

Aguilar, quien se hizo famosa en TikTok por sus curiosas historias, compartió el incómodo momento que vivió al ser acosada por parte de un adulto mayor, luego de haberle respondido de forma amable a un saludo. Sin embargo, varios seguidores, especialmente hombres, afirmaron que ella fue la culpable, demostrando la vulnerabilidad que viven las mujeres en el país.

"No sé si les pasó que sus papás los criaron para ser sumamente educados, a siempre saludar, agradecer o contestar bien, respetar a sus mayores ¿y eso a veces los hace pasar momentos incómodos o soportar cosas que no deberían soportar? Les juro que ayer me pasó algo súper incómodo, horrible y yo, por querer ser educada y no marcar mis límites, ahora me siento retonta", explicó.

Según su relato, luego de contestar el saludo a la persona, él se le acercó para pedirle su número telefónico, afirmando que seguramente "por la manera en que iba vestida, estaba acostumbrada a recibir este tipo de solicitudes", además de acercarse cada vez más a su espacio personal, "Si no estuviera toda esta gente aquí yo le estampo un beso", agregó el acosador, quien era un hombre de 64 años.

"Me quedé congelada sin saber qué decirle realmente porque no hay absolutamente nadie más alrededor de nosotros y me vuelve a insistir si le puedo dar mi número y le digo: 'no gracias', todavía, le dije 'gracias', p... Marcela, ¿gracias qué, a lo que él me dice '¿por qué, tiene novio?', porque esa parece ser la única razón por la que una mujer puede negarse a dar su número de teléfono: tener novio", dijo a manera de ironía.

Comentarios fuera de lugar

Varios seguidores reaccionaron a la publicación culpándola de lo ocurrido: "¿Sería la misma reacción si fuese alguien que te parezca atractivo o que a primera vista te guste?", "Deberías agradecer que te chulean", "No es acoso, es casaca chapina", "No sé quien ve tus redes pero te aconsejaría que te taparas más, visten provocativas y luego se quejan de que les chiflen en la calle", "De plano es porque no tenía pisto el pobre chavo", "Si no quieren un patán no se vistan indecente", "Nada te hubiese pasado si no te hubieras quedado ahí parada" y "Pero si fuera uno de 25 no pasa nada, no es acoso", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Marce no se quedó callada y defendió que nada justifica a un acosador de ninguna manera.

"La semana pasada subí un video compartiendo una experiencia de acoso que viví, que me hizo sentir muy incómoda y sobre todo, para desahogarme por lo impotente que me sentí al no poder hacer nada y no marcar mis límites. Recibí cientos de comentarios de personas que les había pasado lo mismo, creo que todos estamos de acuerdo con que el acoso es una m...", también me llamó la atención que recibí muchísimos comentarios así, diciéndome 'qué ridícula' que 'por qué estaba compartiendo eso en redes' si no le había dicho nada al señor y muchos diciendo que 'debería de sentirme halagada porque va a llegar un día en el que no me iban a voltear a ver', o diciendo que 'eso no era acoso, eso solo era casaca chapina'. Creo que muchas personas hemos sido criadas con esta mentalidad basura de que a los mayores hay que respetarlos sin importar que tan groseros imprudentes o acosadores sean y no funciona así, realmente creo que el respeto es algo que se gana, algo que se merece, no algo que se simplemente por la edad es establecido", afirmó.

También afirmó que ningún comportamiento similar se justifica y que nadie tiene derecho a hacer sentir mal a la víctima y quien debe ser juzgado es el acosador, pues cualquier persona puede vestir y caminar libremente por la calle sin ser atacado.

MIRA LOS COMENTARIOS:

MIRA LOS VIDEOS:

#guatemala #viral #gt #trending #acoso #guatemalaviral #latina ♬ sonido original - Marce Aguilar @marceaguilar027 Respuesta a @efmr.25 el acoso NO tiene excusa ni justificación. Protejamos a nuestros niños y enseñémosles a defenderse #capcut