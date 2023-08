La terrible experiencia de acoso que vivió Marce Aguilar

-

La conductora Marce Aguilar narró en sus redes sociales que vivió un incómodo momento con un hombre.

La guatemalteca Marce Aguilar, quien se hizo famosa en Tik Tok por sus curiosas historias, narró en sus redes sociales que sufrió acoso por parte de un adulto mayor, tras ella responder de forma muy amable a un saludo.

"No sé si les pasó que sus papás los criaron para ser sumamente educados, a siempre saludar, agradecer o contestar bien, respetar a sus mayores ¿y eso a veces los hace pasar momentos incómodos o soportar cosas que no deberían soportar? les juro que ayer me pasó algo súper incómodo, horrible y yo, por querer ser educada y no marcar mis límites, ahora me siento re tonta", explicó.

"Todo comenzó porque estaba esperando que abriera un negocio porque quería comprar una bebida energizante, desayuno de campeones. Me estaba muriendo del sueño y estaba esperando a que abrieran, eran como las 8:50, abrían hasta las 9 y se me acerca un señor y me dice: 'buenos días', 'buenos días' le respondo obviamente y me dice '¿usted qué hace aquí?' y yo 'esperando a que abran', '¿a qué hora abre?', 'como en unos 10 minutos', y él me dice 'a bueno, súper, y ¿cuántos años tiene?' y yo le dije 'ayer cumplí 21', 'ay es una bebé ¿y usted cuántos me calcula?', yo ahí ya estaba incómoda porque es de esos que te van hablando y se van acercando y yo así como: ¡tranquilo! y llega y me dice 'yo sé que no parece pero tengo 64' y yo en mi cabeza como: 'sí parece'", afirmó.

Lo peor de la conversación estaba por venir:

"Luego tiene el descaro de verme a los ojos y decirme: 'ya saben lo que dicen, que las canas dan ganas'. En ese momento que uno se siente incómodo pero no sabe qué hacer dije, 'bueno una bromita' y el señor continuó: 'es que usted si viene vestida así', (que cabe aclarar que iba de jeans y un suéter), 'si usted viene vestida así debe estar acostumbrada a que se le acerquen a pedirle su número, porque si no estuviera toda esta gente aquí yo le estampo un beso', en ese momento me c... y me congelé... me siento tan idiota de no poderle haber dicho lo que merecía", aseguró.

La famosa afirmó que ante el shock de lo que escuchó respondió de la siguiente manera:

"Me quedé congelada sin saber qué decirle realmente porque no hay absolutamente nadie más alrededor de nosotros y me vuelve a insistir si le puedo dar mi número y le digo: 'no gracias', todavía, le dije 'gracias', p... Marcela, ¿gracias qué, a lo que él me dice '¿por qué, tiene novio?', porque esa parece ser la única razón por la que una mujer puede negarse a dar su número de teléfono: tener novio", dijo a manera de ironía.

Marce cerró con una épica frase para callarlo: "Le dije 'no, simplemente no salgo con viejos', se ofendió y me dejó en paz, en conclusión, no sean educados cuando los estén tratando mal, no sean como yo y tampoco sean acosadores ¡gracias!" concluyó.

De inmediato la historia se hizo viral y muchos respondieron por la mala actitud del hombre quien se propasó: "Dicen que uno tiene que ser educada pero las personas confunden la amabilidad", "nadie está preparado para enfrentar este tipo de situaciones pero de la experiencia se aprende", "di gracias una vez que me asaltaron" y "no Marce, no debes culparte" fueron algunos de los comentarios.

Inesperada respuesta:

Un usuario de redes bajo el nombre de "efmr25" criticó a la conductora por "faltar el respeto" al hombre que la acosó y ella respondió: "el acoso no tiene excusa ni justificación, protejamos a nuestros niños y enseñémosle a defenderse".

"Hice un video acerca del acoso que viví, que me hizo sentir incómoda y sobre todo para desahogarme por lo impotente que me sentí, de no poder hacer nada, recibí comentarios de personas que les había pasado lo mismo, pero recibí muchos comentarios así, diciendo 'qué ridícula', que poe qué estaba pasando eso en redes, mucha gente diciendo que debería sentirme alagada y que va a llegar un día en el que no me van a voltear a ver...el respeto se gana y se merece, no algo que por la edad es justificado, mucha gente me dijo que fue por mu culpa, porque simplemente no le dije: no, desde el comienzo y creo que es porque quien lo dice no ha vivido, a veces lo estás viviendo y tu cuerpo no te permite, me quedé congelada, es un sentimiento horrible, la única persona que tiene la culpa es el acosador, también dijeron que era por como me vestía, independientemente si yo quiero ir con suéter, escotada o con aualquier blusa nadie merece ser acosado".

