Jenny, la joven guatemalteca que está luchando por su vida

La joven necesita de tu apoyo para seguir luchando y poder ver crecer a su hija.

Jenny Alejandra Castillo está batallando contra un cáncer que ha vuelto a su cuerpo.

"Desde niña fui muy enfermiza. Tuve muchas infecciones urinarias, de 10 a 12 por año. Sufría dolor crónico severo del lado inferior del abdomen", cuenta Castillo, quien hoy más que nunca necesita de tu apoyo.

El historial médico de Jenny ha sido muy complicado. A los 18 años le diagnosticaron una Endometrosis Grado 4 (la forma más grave de esta enfermedad crónica). Estuvo con tratamientos muy fuertes, perdió el ovario derecho y estuvo recibiendo quimioterapias para reducir el tamaño de los ovarios y del endometrio.

(Foto: Jenny Castillo)

Desde entonces hasta los 22 años fue intervenida 10 veces. De los 19 a los 23 años tuvo varias pancreatitis. Además, estuvo varias veces en el intensivo.

Cuando llegó el cáncer

Debido a que desde muy pequeña estuvo bajo tratamientos muy fuertes, su sistema inmunológico se debilitó, esto según los médicos, le generó una Leucemia Linfoblástica Aguda en el 2020.

Del 2021 al 2023 llegó a una remisión, pero en diciembre del 2024 el cáncer volvió. Ha recibido quimioterapias de rescate y tomadas, y a raíz de eso tuvo una infiltración al sistema nervioso central, lo que le creó un dolor crónico en las extremidades, que no cesa solo con pastillas e inyecciones.

(Foto: Jenny Castillo)

Debido a que el tratamiento es muy costoso, Jenny necesita dinero para comprar medicinas y someterse a un estudio.

"Quiero aplicar a un estudio experimental, para lo cual necesito dinero. Quiero estar junto a mi hija, verla crecer. Me da miedo dejarla, somos solo las dos", dice Jenny.

Si quieres darle una ofrenda de amor puedes hacerlo depositando a estas cuentas:

Cuenta Banco Banrural: Cuenta monetaria 3714006671 a nombre de Jenny Alejandra Castillo Mauricio

Cuenta Banco Industrial: Cuenta monetaria 0691609957 a nombre de Jenny Alejandra Castillo Mauricio