Se fugan 23 reos de una cárcel de Jalisco durante ataques por muerte de "El Mencho"

-

Grupos criminales atacaron el penal y con un vehículo derribaron un portón, provocando un motín en el que aprovecharon para fugarse los reos, según indicaron las autoridades mexicanas.

Al menos 23 reos se fugaron de un penal del estado de Jalisco, en el oeste de México, que fue atacado a balazos por hombres armados luego de conocerse que un poderoso narcotraficante había sido abatido, informaron este lunes autoridades locales.

El asalto a la cárcel de Ixtapa del municipio de Puerto Vallarta se produjo el pasado domingo en el marco de la ola de violencia que se desató tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones, un vehículo derribó un portón" del penal, dijo en rueda de prensa Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

⚡️Más de 20 presos se fugaron de un penal en medio de la ola de violencia en México



Un motín se registró el domingo en el penal de Ixtapa, ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta (México), resultando en la fuga de 23 reos y la muerte de uno más.https://t.co/furQ0bmOd1 pic.twitter.com/5uCTKWQsxc — RT en Español (@ActualidadRT) February 24, 2026

Tras el asalto se desató un motín y algunos de los reos aprovecharon el momento para fugarse, según explicó el funcionario. Un policía del penal murió por los disparos.

"Al pase de lista son 23 (reos) los que están evadidos", añadió el secretario al explicar que lanzó una alerta para informar a autoridades de otros municipios y estados vecinos.

#Seguridad| confirman 23 reos que se fugaron del penal de #Ixtapa ayer en #PuertoVallarta.

fue tema de gabinete esta mañana en #CasaJalisco. pic.twitter.com/nO50osd4Kp — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) February 23, 2026

Aseguró que ya se controló la situación en esta cárcel, localizada en las cercanías del popular balneario de Puerto Vallarta, donde el domingo se registraron otros actos de violencia en represalia por la muerte de Oseguera, que era el criminal más buscado de México.

El capo murió tras ser herido en un espectacular operativo de las fuerzas federales mexicanas.

Escaparon 23 reos de penal de Puerto Vallarta tras ataque por abatimiento de ‘El Mencho’. Esto luego de que un grupo criminal derribara un portón con un vehículo y realizara disparos contra las instalaciones.



#MILENIO17h con @hzamarron pic.twitter.com/6UoCe7PP1V — Milenio (@Milenio) February 23, 2026

*Con información de AFP