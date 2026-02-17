Fundación Bi incorpora un segundo bus tecnológico al programa Ruedas de Innovación

Fundación Bi presentó oficialmente el segundo bus del programa Ruedas de Innovación, una iniciativa de educación tecnológica móvil que acerca herramientas digitales a niños y jóvenes de comunidades con acceso limitado a infraestructura educativa.

Esta expansión permitirá duplicar la capacidad de atención, ampliar la cobertura territorial y llegar a más estudiantes en menos tiempo.

“ El primer año del programa confirmó que la tecnología puede abrir oportunidades reales cuando llega a los lugares donde más se necesita. Con este segundo bus, ampliamos nuestro alcance y seguimos apostando por la niñez y la juventud guatemalteca. ”

Ruedas de Innovación convierte un autobús en un aula digital completamente equipada con computadoras, conectividad a internet y contenidos educativos diseñados para niños y jóvenes de entre 9 y 16 años. La metodología promueve el aprendizaje activo a partir de la curiosidad, impulsando habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.

Durante 2025, el programa impactó a más de 300 niños y jóvenes a través del aula móvil de educación tecnológica, con la participación directa de 366 voluntarios, colaboradores de Corporación Bi que acompañaron las jornadas educativas.

Las actividades se desarrollaron en comunidades como Santa Catarina Pinula, Canalitos (zona 17) y el Centro Comunitario QAXAL (zona 3).

“ Ruedas de Innovación ha sido una ventana al mundo digital de manera extraordinaria. Ha tenido un impacto significativo en la vida de cada niño, acercando sueños y perspectivas que ahora están a su alcance. ”

Walter Sánchez

, representante del Centro Comunitario QAXAL.