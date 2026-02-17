Fundación Bi incorpora un segundo bus tecnológico al programa Ruedas de Innovación

Fundación Bi presentó oficialmente el segundo bus del programa Ruedas de Innovación, una iniciativa de educación tecnológica móvil que acerca herramientas digitales a niños y jóvenes de comunidades con acceso limitado a infraestructura educativa.
Esta expansión permitirá duplicar la capacidad de atención, ampliar la cobertura territorial y llegar a más estudiantes en menos tiempo.
Metodología del programa:
Ruedas de Innovación convierte un autobús en un aula digital completamente equipada con computadoras, conectividad a internet y contenidos educativos diseñados para niños y jóvenes de entre 9 y 16 años. La metodología promueve el aprendizaje activo a partir de la curiosidad, impulsando habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.
Durante 2025, el programa impactó a más de 300 niños y jóvenes a través del aula móvil de educación tecnológica, con la participación directa de 366 voluntarios, colaboradores de Corporación Bi que acompañaron las jornadas educativas.
Las actividades se desarrollaron en comunidades como Santa Catarina Pinula, Canalitos (zona 17) y el Centro Comunitario QAXAL (zona 3).
Con esta ampliación, Fundación Bi continúa impulsando soluciones educativas innovadoras que conectan tecnología y desarrollo social, llevando oportunidades de aprendizaje directamente a las comunidades.