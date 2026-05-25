La recomendación de SAT después de comprar un vehículo

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Este es el trámite que debes realizar luego de adquirir un vehículo según la Superintendencia de Administración Tributaria SAT.

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La institución guatemalteca hace un llamado para no dejar pasar por alto el traspaso de tu auto luego de adquirirlo.

"Si compraste un vehículo tienes 30 días hábiles para realizar el traspaso. No lo dejes al tiempo y evita sanciones", explica en una publicación oficial, recalcando que luego de un mes podrías recibir un tipo de multa.

Foto: Pexels.

¿Qué pasa si no haces el traspaso del vehículo?

Legalmente el transporte seguirá siendo el propietario registrado en la SAT. Podrías llegar a obtener multas de tránsito y deudas aunque no uses usando el carro, los peajes seguirán asociados a tu nombre.

Si el nuevo dueño choca o tiene un accidente grave y se da a la fuga te investigarán a ti, lo mismo ocurre si se comete algo ilegal en el mismo, si no paga el Impuesto de Circulación, se generará un omiso y bloqueo de tu NIT.

Así puedes hacer el traspaso

Puedes hacerlo a través hacerlo de forma digital, a través de un Abogado o en las oficinas de la SAT. Tienes 30 días para evitar multas.

1. Necesitar el DPI y NIT del comprador y vendedor.

2. Tarjeta de circulación original.

3. Certificado de propiedad firmado por ambas partes.

4. Contrato de compraventa.

5. Que el vehículo no tenga multas pendientes y tener el Impuesto de Circulación al día.

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A través de abogado

Traspaso Electrónico con Notario: es el más utilizado por su rapidez de 10 y 30 minutos. El comprador y el vendedor se acercan a la oficina del abogado con sus documentos. El notario utiliza un lector de huellas para verificar la identidad de ambos y registrará el contrato digitalmente.

El vendedor deberá ingresar a su Agencia Virtual SAT para confirmar y autorizar la venta y luego el abogado termina la gestión en línea, permitiéndote imprimir tu nueva Tarjeta de Circulación y Certificado de Propiedad de inmediato.

Traspaso personal

El proceso requiere cita.

1. Ingresa al sistema Declaraguate y llena el Formulario SAT-8611 (traspaso y gestión de certificado, costo de Q120) y el Formulario SAT-2311 (pago de IVA por compraventa).

2. Imprime las boletas SAT-2000 y págalas en cualquier banco del sistema.

3. Para solicitar cita ingresa a tu Agencia Virtual SAT para agendar en una oficina tributaria. Presenta la papelería con tu expediente completo, DPI y comprobantes de pago para finalizar el trámite y recibir tus nuevos documentos.

¿Qué hacer si vendiste el vehículo y no hicieron el traspaso?

1.Ubica al comprador, contáctalo y acude con un Abogado y Notario para realizar el Traspaso Electrónico por Notario, un proceso sencillo que toma unos minutos.

2. Si no puedes ubicar a la persona inactiva el vehículo. Toma nota: si perdiste todo contacto con el nuevo dueño y temes por tu patrimonio, puedes solicitar el retiro definitivo y la inmovilización del vehículo en el sistema de la SAT.

Ingresa aquí.

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