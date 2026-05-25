Salió a divertirse y terminaron asesinándola en el lugar

Una mujer de 35 años fue asesinada dentro de un negocio ubicado en la zona viva de San Marcos, específicamente sobre la 8a. avenida de la zona 2.

La víctima fue identificada por las autoridades como Karla Isa Raudales, originaria de la zona 3 de este mismo municipio.

La víctima fue identificada como Karla Isa Raudales, de 35 años. (Foto: Redes Sociales)

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer estaba bebiendo cuando fue atacada a tiros por dos hombres que irrumpieron en el lugar.

El socorrista de los Bomberos Voluntarios, Anmer Escobar, indicó que, al momento de la llegada de la unidad, la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones de bala que sufrió.

Según comentaron testigos, los asesinos ingresaron como si fueran clientes y avanzaron hasta un área del negocio conocida como "La Ratonera", donde se encontraba la víctima; allí se dirigieron a ella y le acertaron varios tiros. Luego huyeron corriendo.

La investigación preliminar no descarta que el crimen derive de una disputa de territorio por venta de droga al menudeo; sin embargo, la Policía Nacional Civil informó que se encuentran en desarrollo las investigaciones para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

El hecho armado ocurrió en un centro nocturno ubicado en zona 2 de San Marcos. (Foto: Josue Ardeano/Colaborador)