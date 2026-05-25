Las indicaciones que dan las autoridades para no permitir allanamientos falsos

-

Tras dos delitos relacionados a falsos allanamientos para cometer asesinato y robo, estas son las recomendaciones que dan las fuerzas de seguridad.

OTRAS NOTICIAS: Pandillas siguen arrastrando a menores a cometer crímenes

Durante este lunes 25 de mayo se desarrolló una conferencia de prensa en Gobernación Departamental en la que se habló sobre la seguridad nacional.

Entre los temas que más destacaron se encuentra la nueva modalidad para cometer delitos, en la que delincuentes utilizan insignias de las autoridades para realizar allanamientos falsos y cometer delitos sin mayor problema de acceso.

En este último mes se registraron dos acontecimientos en los que se reportó el robo de un inmueble y en otro caso, el fallecimiento de dos personas.

Los delincuentes utilizan uniformes falsos que los identifican como agentes del Ministerio Público para realizar sus fechorías. (Foto: Archivo/Soy502)

Ante estos hechos de violencia, David Custodio Boteo, Director General de la PNC, indicó que hay ciertas características que deben cumplirse durante un allanamiento para cerciorarse que es verídico:

Una patrulla plenamente identificada debe acompañar a los investigadores.

Un fiscal del Ministerio Público debe presentarse en el allanamiento.

Deben presentarse agentes de la Policía Nacional Civil.

En casos de condominios, las autoridades notificarán del operativo a los representantes de la colonia privada.

Asimismo, los vehículos particulares sin placas que lo identifiquen, son una señal de alarma, por ello recomienda a los agentes de seguridad de las colonias privadas, seguir con los protocolos de seguridad al identificar a quienes ingresan al domicilio.

Boteo también indicó que existe un número en la PNC en el que se puede pedir asesoría para los agentes privados que atienden las garitas de seguridad de los diferentes condominios y colonias privadas-