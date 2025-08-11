Fundación Luis von Ahn impulsa becas para 79 estudiantes de UVG

La Fundación Luis von Ahn anunció la entrega de un subsidio económico a la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) para el período 2024-2026, con el fin de ampliar el alcance del programa de becas.
El aporte permitirá que 79 estudiantes de 20 carreras, principalmente en áreas científicas e ingenierías, puedan continuar sus estudios superiores. Los beneficiarios serán seleccionados entre jóvenes de alto rendimiento académico que enfrentan limitaciones económicas, con prioridad para mujeres, mujeres indígenas y estudiantes de comunidades rurales.
Las becas serán administradas directamente por la UVG a través de su programa institucional.
La Fundación Luis von Ahn fue creada en 2021 y dirige sus esfuerzos hacia la educación, el empoderamiento de mujeres y niñas, la protección del medio ambiente y la promoción de derechos humanos y entre muchas otras problemáticas que hoy día afectan a Guatemala.
Esta alianza entre la Fundación Luis von Ahn y la UVG busca ampliar el acceso a la educación superior y fomentar la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo del país, con un enfoque en estudiantes provenientes de sectores con menos oportunidades.