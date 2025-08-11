Fundación Luis von Ahn impulsa becas para 79 estudiantes de UVG

-

La Fundación Luis von Ahn anunció la entrega de un subsidio económico a la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) para el período 2024-2026, con el fin de ampliar el alcance del programa de becas.

El aporte permitirá que 79 estudiantes de 20 carreras, principalmente en áreas científicas e ingenierías, puedan continuar sus estudios superiores. Los beneficiarios serán seleccionados entre jóvenes de alto rendimiento académico que enfrentan limitaciones económicas, con prioridad para mujeres, mujeres indígenas y estudiantes de comunidades rurales.

(Fotografía cortesía: UVG)

“ La educación transforma vidas y construye futuro. En la UVG creemos firmemente que el talento existe en todos los rincones del país; lo que muchas veces falta son las oportunidades. ” Roberto Moreno , rector de la Universidad del Valle de Guatemala.

Las becas serán administradas directamente por la UVG a través de su programa institucional.

La Fundación Luis von Ahn fue creada en 2021 y dirige sus esfuerzos hacia la educación, el empoderamiento de mujeres y niñas, la protección del medio ambiente y la promoción de derechos humanos y entre muchas otras problemáticas que hoy día afectan a Guatemala.

“ En la Fundación Luis von Ahn creemos que el talento está distribuido por todo el país, pero las oportunidades no. Esta alianza con la UVG nos permite abrir más puertas para que jóvenes guatemaltecos. ” Julianne Carlson , directora interina de la Fundación Luis von Ahn.

Esta alianza entre la Fundación Luis von Ahn y la UVG busca ampliar el acceso a la educación superior y fomentar la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo del país, con un enfoque en estudiantes provenientes de sectores con menos oportunidades.