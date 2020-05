Futbolista lleva víveres a comunidades de su natal Verapaz

Christopher Ramírez, jugador que integra las filas de Antigua GFC, repartió víveres a familias vulnerables en tres comunidades de Las Verapaces.

El volante, originario de San Cristóbal, Alta Verapaz, atravesó el río Chixoy en busca de los pobladores que están pasando hambre en Baja Verapaz, a causa del confinamiento para evitar el coronavirus.

Christopher Ramírez entregó víveres a comunidades de Baja Verapaz. (Foto: Instagram)

El futbolista, de 26 años, se conmovió por la situación que viven miles de personas en el país y se inspiró en un versículo bíblico para invitar a muchos a apoyar a quienes lo necesitan.

“Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: 'Que le vaya bien; abríguese y coma hasta saciarse', pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.” Santiago 2:14-17" escribió en sus redes sociales.

Río Negro, Patsulupe y Chicruz, fueron las localidades que el futbolista visitó. (Foto: Instagram)

En estos momentos, los lugareños no cuentan con formas de transportarse para conseguir alimentos y esto los deja en una difícil situación.

El hijo de padres misioneros contactó a la asociación cristiana AVIS/Living to serve, para que juntos llegaran a los poblados de Río Negro, Chicruz y Patsulupe para repartir artículos de primera necesidad y de la canasta básica.

El volante viajó con la asociación AVIS. (Foto: Instagram)

Todos atravesaron el río para trasladar víveres a las comunidades. (Foto: Instagram)

Junto con la organización sin fines de lucro, viajaron una hora en vehículo de doble tracción y luego cruzaron el río en 40 minutos.

Las comunidades no pueden salir a comprar víveres debido a la falta de transporte por las disposiciones del confinamiento. (Foto; Instagram)

El jugador formó parte del equipo Nässjö FF, de la segunda división de Suecia, en Guatemala estuvo en el Guastatoya y en diciembre del 2020 concluirá su contrato con el equipo colonial.

Actualmente pasa la cuarentena en su hogar en San Cristóbal Verapaz.

