Gabriela Maldonado, la joven que fue arrastrada por un río y hallada muerta

Lo que sería un día divertido entre amigos, terminó en un trágico accidente.
OTRAS NOTICIAS: Embajada de EE.UU. en Guatemala no actualizará redes sociales con frecuencia
Gabriela Maldonado Aguilar, de 30 años, salió con un grupo de amigos hacia el río Cabúz, ubicado en jurisdicción de la comunidad San José La Lima, Malacatán, San Marcos.
Todo iba bien hasta que el caudal del río incrementó debido a las fuertes lluvias y arrastró a Gabriela sin que nadie pudiera auxiliarla.
Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados y tras una incansable búsqueda, lograron hallar el cuerpo sin vida de la joven, un día después de la tragedia.
Trabajaba en el Hospital La Montaña
Gabriela trabajaba como encargada de compras del Hospital La Montaña de Malacatán y también tenía un emprendimiento de repostería.
Compañeros de trabajo y vecinos la recuerdan como una mujer dedicada.