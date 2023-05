La historia de cómo Gaby Moreno compuso la canción para "El Gato con Botas"

Gaby Moreno cantó por primera vez en un concierto el tema "Por qué te vas", que forma parte de la película "Gato con botas: el último deseo".

La cantautora Gaby Moreno hizo una íntima y especial presentación para dar a conocer su EP titulado "X Mí, volumen 1" y como sorpresa interpretó el famoso soundtrack que recibió una nominación a los Guild of Music Supervisors Awards.

"Como saben, he realizado música para películas, esta se llama 'El Gato con Botas' y hasta hace poco empecé a cantar esta canción en vivo. El año pasado yo estaba de gira en Australia y recibí una llamada del compositor de esta película que se llama Victor Pereira, un brasileño increíble, con quien ya había trabajado en 'El Valet' de Eugenio Derbez. Me llamó y me dijo: 'Tengo esta canción que quisiera escribir contigo para esta película', y le dije ok".

"Creo que era un lunes cuando me llamó y me dijo: 'La necesitamos para el miércoles' y yo: 'Estoy de gira, ¿cómo es?', me dijo: 'Necesitamos la letra y si puedes grabar un demo estaría genial'".

"Recuerdo que ese era mi día libre de la gira, me puse a escribir, le mandé la letra y dije: 'Me va a odiar'. No soy de esas personas que escribe en 5 minutos, con mis canciones a veces me tardo semanas, meses, a veces años en terminar una canción, pero la necesitaban ya y me escribe y me dice: 'Está perfecta, ok ahora la tienes que grabar', encontré un estudio en Sidney, grabé el demo, se lo mandé y como a la semana me llama y me dice: 'Buenísimo, quedó re bien'".

"Y no les conté. Cuando él me llamó para decirme si podía escribir la canción yo le pregunté: '¿De qué va, de qué quieres que escriba?'. Me dice: 'Sí, sobre un gato deprimido' y yo: "ok, un gato deprimido (risas)". 'Es que la va a cantar porque está muy triste en esa escena'. Ok, yo en mi cabeza pensé: ok la va a cantar Antonio Banderas, mandé el demo y cuando me dicen: 'Ya quedó'. Yo: '¿Cómo así, Antonio Banderas, la va a cantar, quiero escucharla' y me dice: 'No, no, no, es con tu voz'".

"Y quedó así, lo que escuchan en la película fue ese demo que grabé en Australia ¡Bo puede ser! Pero bueno, así fue como nació 'Por qué te vas' y les tenemos una sorpresita: aquí está la escena", dijo mientras la proyectaba y cantaba.

