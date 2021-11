Galilea Montijo habla de su hipertensión y derrame del corazón

La presentadora habló sobre su estado de salud, tras ausentarse por varios días de las cámaras.

Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy hace unos días y según explicó se debió a que tuvo algunos problemas de salud y su médico le recomendó descanso absoluto.

La conductora detalló en el programa Suelta la Sopa que le habían diagnosticado hipertensión y un derrame en el corazón.

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control”, contó en octubre pasado durante un encuentro con la prensa afuera de Televisa San Ángel.

Y en esta ocasión, la conductora y actriz habló de su estado de salud que, asegura, ha mejorado, pues su condición está controlada:

“Todo bien, gracias a Dios, todo bien, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito, pero todo bien, nada más es un pequeño catarrito, pero nada más. Lo del corazón y la hipertensión ya está controlado, gracias a Dios”, contó a la prensa durante un evento que se realizó en la Ciudad de México.

Galilea también dijo que parte de su recuperación se debe al ejercicio que realiza pese a su condición. “(Ahora) hago más ejercicio. La verdad es que me preocupé un ratito por pensar que no podía hacer ejercicio porque, lejos de verte bien, lo hago por cuestión de salud, siempre desde que soy mamá.

“Desde que soy mamá, he pensado en cuidarme por cuestión de durarle más a los hijos, yo siempre lo he pensado así, pero no paré, al contrario, me ayuda muchísimo hacer ejercicio, entonces ya lo retomé y sigo haciendo ejercicio”, contó.

