Este sábado, la pequeña Melany Miranda se fue con una tremenda sonrisa del estadio El Trébol, gracias a que recibió un gran regalo de su ídolo.

Municipal venció, 2-0, a Santa Lucía Cotzumalguapa y cuando el partido concluyó, Alejandro Díaz se acercó a la tribuna y sorprendió a Melany con un obsequio.

Se trataba de la camisola escarlata con el número 10, la misma que él utiliza.

Melany le había pedido la camisola al “Gambetita”, en el último partido de local del equipo Rojo.

Díaz inició una campaña en redes sociales para encontrarla y tras localizarla la invitó al estadio. Esto escribió:

¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola, hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré pic.twitter.com/p1r91M2uG3 — Alejandro Díaz (@GambetaDiaz1) February 1, 2020

Hoy, Melany llegó con su mamá y ambas disfrutaron del triunfo de Municipal y del regalo del argentino.

De inmediato, la gente en el estadio aplaudió al jugador que, con goles y gestos para la afición, se ha convertido en uno de los más queridos de la gente escarlata.

Una nena le pidió la camiseta a Alejandro #Gambetita Díaz y el jugador prometió dársela en el siguiente partido. Hoy el argentino cumplió. @soy_502 @Rojos_Municipal @GambetaDiaz1 pic.twitter.com/3u72veagLk — luis barrios_gt (@Luisbarrios_502) February 8, 2020

Por su parte, Melany y su familia esperaron la salida de los jugadores y le entregaron un presente a Díaz, quien ya pudo saludar y darle un beso y un abrazo a su pequeña fan.

Mira aquí el momento:

¡Puro sentimiento rojo! La madre de la pequeña Melany tuvo un gesto con Alejandro Díaz y le hizo un regalo. Lo espero hasta que salió del estadio. @soy_502 pic.twitter.com/T6weXQXgDQ — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) February 9, 2020

Otra afortunada aficionada

El jugador Jaime Alas también cumplió una promesa y le regaló su camiseta a una seguidora después del partido.

Admiración y respeto a ella y así como ella a esas personas que llegan apoyarnos !! Le haré llegar su camisa señora !! pic.twitter.com/fZUTC8SQVs — Jaime Alas (@jaimealas10) February 2, 2020

El jugador Rojo también cumplió su promesa. (Foto: Club Municipal)

TE PUEDE INTERESAR: