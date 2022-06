“Descubrí una mina de oro”: Mujer gana hasta Q26 mil al día sacando piojos

Eliana Edith Ortega gana entre 800 y mil dólares por sesión, en un día llegó a ganar 3 mil 500 dólares (26 mil 800 quetzales). No fue fácil, al llegar a Nueva York con su hija de 8 años no tenía trabajo, no hablaba inglés y sus deudas se acumulaban, hasta que vio en los piojos su salvación.

La joven de 28 años dejó Quito, Ecuador y su carrera como alta ejecutiva de una empresa de seguros para empezar de nuevo sin imaginar que la Gran Manzana sería tan hostil. Al trabajar realizando labores domésticas ganaba de 5 a 12 dólares la hora, hasta que descubrió la profesión de "sacar piojos".

"Cuando llegué limpiaba casas, oficinas e hice delivery de restaurantes", explicó en una entrevista con el canal de Youtube Resilentos, contando que le pagaban menos del mínimo, algo muy distinto a su país donde cerraba tratos corporativos de miles de dólares.

En Nueva York cada vez que a un niño le detectan piojos es retirado de inmediato de la escuela y no puede regresar hasta que la condición haya sido eliminada, esto significa que debe quedarse en casa y su familia debe reajustar el día, solicitando una niñera o quedándose en casa, esto genera pérdidas laborales, por ello su negocio ha sido un éxito.

Ortega ha tratado a hijos de importantes empresarios, actores y modelos, "Incluso una vez le saqué piojos a la hija de un expresidente de Estados Unidos", contó en una entrevista a Telemundo.

"Los piojos no discriminan, lo único que buscan es sangre, la gente relaciona los piojos con las pulgas pero los piojos no brincan, para poderlos contraer necesitas un contacto directo con la persona infectada como tomarse una selfie, darse un abrazo o dormir juntos", explicó.

¿Cómo ingresó al mundo de los piojos?

Desesperada por conseguir empleo con mayor remuneración una conocida le dijo que alguien buscaba gente para "matar piojos", condición conocida como pediculosis. En la entrevista supo cuánto le pagarían y sin dudarlo se lanzó. y pasó de cobrar 5 dólares por hora a 25.

Durante se encuentro con una clienta ella le preguntó cuánto le pagaban y al decirle que 25 dólares, ella le dijo; "¡Te están explotando! ¿Sabes cuánto pagué a la empresa que te mandó? 175 dólares".

Al enterarse buscó un curso en Florida, con mucho esfuerzo ahorró 4 mil dólares para inscribirse y al formarse de manera correcta, dio el salto y comenzó de manera independiente iniciando su propio negocio.

"Sabía cómo se hacía el trabajo y tenía ganas, pero no tenía clientes, ni dinero, esa fue la parte más difícil. Nunca pensé que sería tan complicado. Inicié ofreciéndome en las escuelas", hasta que un día llegó a un colegio donde había 4 niños con piojos "Los revisé y me rogaron que no me fuera", contó, allí cobró 80 dólares por pequeño.

"La gente rica aquí tiene un experto para todo: niñera, ama de casa, chef y pues... la que le saca los piojos a los niños", dijo entre risas al Youtuber de Resilentos.

Ahora la latina inició una academia donde enseña a más latinos el arte de eliminar la pediculosis, "quiero demostrar que sí se puede, que los latinos tenemos lo que se necesita para triunfar", expresó.

ESTA ES SU HISTORIA: