Gaviota entra a una tienda, toma un snacks y sale corriendo (video)

En redes sociales se ha viralizado el video de una gaviota que se roba unos snacks de una tienda ubicada en Reino Unido.

Un cliente del local grabó cuando el ave espera a que se abran las puertas automáticas para ingresar, lo hace tranquilamente, segundos después toma con su pico un snacks y sale corriendo.

Shoplifting seagull caught on camera while stealing Mini Cheddars from Tesco pic.twitter.com/Y8KZEwx9p1 — The Independent (@Independent) May 18, 2022

El autor del video, narró cómo logró captar el momento. "La he visto entrar varias veces. Esta vez se subió al capó de mi coche y empecé a grabar, sabía que estaba tramando algo", señaló Liam Brown.

Según una empleada del local, el ave acostumbra hacer sus fechorías al menos tres veces al día.