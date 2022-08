Keanu Reeves vuelve a ser tendencia por noble gesto con fanática de 80 años

Lo hizo de nuevo: Keanu Reeves vuelve a causar sensación tras el gentil gesto.

En las últimas horas, Keanu Reeves volvió a ser tendencia luego de que un usuario compartiera en el sitio Reddit la tierna experiencia de su abuelita con el actor.

La persona explicó cómo su familiar de 80 años se había enamorado de la estrella de "John Wick", por el gran parecido con su difunto esposo.

Keanu Reeves se ha distinguido por la gentileza con sus fans. (Foto: Instagram)

"La historia"

Tras sufrir un derrame cerebral en los años setenta, la abuela estuvo confinada en casa durante diez largos años.

Fue ahí cuando encontró consuelo en las películas de Reeves, echando un vistazo a todas sus cintas, desde las primeras como Bill y Ted hasta las últimas, como The Matrix.

"No mucho después de que saliera Matrix, mi tío estaba en Los Ángeles por negocios y estaba comiendo en un restaurante muy elegante cuando Keanu entró con una mujer. Cuando terminó de comer, mi tío se acercó a la mesa y dijo:

Normalmente no hago esto, pero solo quería que supieras que mi madre de 80 años te ama y ha visto todas tus películas. Le recuerdas a mi padre", escribió el usuario para continuar con la reacción del actor:

“Dijo que Keanu le preguntó si tenía un teléfono celular y cuando confirmó que sí, dijo: 'Llámala, quiero hablar con ella'.

Habló con mi abuela durante varios minutos y absolutamente le alegró el año. Estaba tan aislada y su genuina amabilidad con ella y su interés en ella demostraron lo verdaderamente increíble que es él”, finalizó.

En la publicación, se leen cientos de comentarios de internautas aplaudiendo el gesto de Reeves. "Esto me hizo el día", expresó uno de ellos.

Amable con sus fans

Keanu Reeves se ha caracterizado por la gentileza que demuestra a sus fans.

El mes pasado se hizo viral, luego de que un productor de televisión compartiera el momento en que un niño se acercó al actor, a lo que este muy amable respondió a todo lo que su pequeño fan le preguntó.