George Clooney y Adam Sandler son ovacionados en Venecia

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de agosto de 2025, 12:31
La dupla recibió una ovación de más de ocho minutos.&nbsp;(Foto: Vanity Fair)

Jay Kelly se convirtió en uno de los estrenos más aplaudidos de la gala.

El Festival de Venecia se llenó de brillo y color con la llegada de los actores estadounidenses, quienes hacen una dupla sin igual en la nueva producción de Noah Baumbach.

Clooney interpreta a una estrella en decadencia en la cinta. (Foto: Vanity Fair)
George Clooney y Adam Sandler recibieron una ovación de pie de ocho minutos y medio durante el estreno internacional de Jay Kelly, una película original de Netflix que se posiciona como una fuerte candidata a ganar premios.

La cinta cuenta la historia de una estrella de cine estadounidense que se encuentra en su etapa de decadencia (Clooney), quien se mantiene acompañado por su leal manager (Sandler).

Sandler dejó atrás su estilo despreocupado para lucir elegante. (Foto: X)
El compromiso de ambos quedó evidenciado en el evento, debido a que George se presentó a la alfombra roja y al lanzamiento a pesar de sufrir una infección sinusal. Por su parte, Adam dejó atrás su estilo relajado y despreocupado para lucir un traje elegante.

