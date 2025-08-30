George Clooney y Adam Sandler son ovacionados en Venecia

Jay Kelly se convirtió en uno de los estrenos más aplaudidos de la gala.
El Festival de Venecia se llenó de brillo y color con la llegada de los actores estadounidenses, quienes hacen una dupla sin igual en la nueva producción de Noah Baumbach.
George Clooney y Adam Sandler recibieron una ovación de pie de ocho minutos y medio durante el estreno internacional de Jay Kelly, una película original de Netflix que se posiciona como una fuerte candidata a ganar premios.
La cinta cuenta la historia de una estrella de cine estadounidense que se encuentra en su etapa de decadencia (Clooney), quien se mantiene acompañado por su leal manager (Sandler).
El compromiso de ambos quedó evidenciado en el evento, debido a que George se presentó a la alfombra roja y al lanzamiento a pesar de sufrir una infección sinusal. Por su parte, Adam dejó atrás su estilo relajado y despreocupado para lucir un traje elegante.