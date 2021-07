Gerardo Gordillo, destacado entre los 11 mejores jugadores de ronda preliminar de Copa Oro

Este sábado 10 de julio, las redes sociales de la Copa Oro dieron a conocer el mejor 11 de la ronda de juegos preliminares.

Dentro de este 11 se encuentran jugadores de Trinidad y Tobago, Haití, Guadalupe, Bermudas y Guatemala.

Gordillo, jugador del UTC de Cajamarca de la liga peruana, es el único jugador guatemalteco que aparece en el 11 seleccionado por la Copa Oro.

They were the best of the prelims and now they are ready to face the Group Stage of the #GoldCup21 ! #ThisIsOurs https://t.co/ytMkfIqDee pic.twitter.com/wZlPCASf2j — Gold Cup (@GoldCup) July 10, 2021

El defensor nacional fue elegido tras completar el 91% de sus pases contra Guadalupe y por su buena participación frente a Guyana, en la victoria de la Selección por 4 goles a 0.