El legionario Gerardo Rabre ya entrena con la Selección de Guatemala

Gerardo Rabre, quien juega en Taiwán con el Tatung FC, participó en los entrenos de la Selección de Guatemala.

El legionario guatemalteco, Gerardo Rabre, fue tomado en cuenta en la Selección Nacional de Guatemala, para los microciclos de preparación, algo que había anhelado el jugador que milita en el Tatung FC de Taiwán.

La preparación, bajo el mando de Luis Fernando Tena, se lleva a cabo a pesar de no tener actividad en la próxima fecha FIFA debido a la cancelación de la triangular con Nicaragua y Belice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TATUNG F. C. (@tatungfc)

Gerardo Rabre concedió una entrevista a ESPN donde mencionó su ilusión de jugar con la Selección: "La verdad estoy muy emocionado e ilusionado, no me lo esperaba. Sin duda alguna vieron que estaba en Guatemala y me contactaron de parte del cuerpo técnico del profesor Luis Fernando Tena. Me indicaron que estaban interesados en que formara parte del microciclo y que me presentara este martes para platicar conmigo”.

“Entrenar con Selección Mayor es algo inesperado, pero es algo muy lindo. Algo por lo que siempre he trabajado y el hecho de poderme mostrar para que me vean, es un sueño. Entrenar con varios excompañeros me genera mucha ilusión y alegría”, dijo Rabre luego de completar su primer entrenamiento con la Azul y Blanco.

te compartimos las imagenes del entrenamiento de la #SeleMayor en el inicio del segundo microciclo de trabajo . ⚽️



#VamosGuate #VamosSele pic.twitter.com/I2eV6noAZ1 — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) January 25, 2022

*Con información de Fútbol Centroamérica