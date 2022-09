Giammattei asegura que descansará en paz cuando entregue el cargo de presidente

Alejandro Giammattei narró que no ha tenido descanso y que lo hará en paz cuando entregue su cargo el 14 de enero de 2024.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, se refirió a que tendrá un descanso hasta después de que entregue el cargo, el 14 de enero del 2024.

"Así seguiremos trabajando con esa fuerza, sin descanso, ya me tocará descansar después del 14 de enero de 2024, si Dios me lo permite. Me iré a descansar en paz, no porque me vaya a morir sino porque me toca irme a descansar tranquilo. Porque cuando uno gobierna un país no se descansa en paz", aseguró Giammattei.

El mandatario narró durante su discurso en la entrega de la Escuela Primaria de la Cabecera Municipal de Sumpango, que el miércoles 28 de septiembre cenó muy tarde, no le dio tiempo de almorzar y apenas había desayunado un "pan con jamón",

El Quetzal, moneda fuerte

Según Giammattei, el quetzal fue reconocido como la moneda más fuerte de cualquier país Latinoamericano, en los últimos 20 años. "Cada quetzal que está circulando, tiene cuatro quetzales de respaldo en reservas internacionales. Algo que jamás había aparecido", puntualizó.

Además, indicó: "Fuimos el país que más ha crecido económicamente, el año pasado en todo el continente, 8% de crecimiento (...) Somos el país con menos endeudamiento en todas las Américas. Mientras unos tienen más del 100% de su PIB comprometido con préstamos".

Estas fueron sus declaraciones: