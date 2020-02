Giammattei "pide ayuda" a México para mejorar economía

El presidente Alejandro Giammattei pidió ayuda a México para mejorar las condiciones económicas de Guatemala y con ello evitar la migración hacia Estados Unidos (EE.UU.) a través del plan "Muros de Prosperidad".

Giammattei emitió un discurso frente al Senado mexicano luego de una invitación que recibió, en el que habló de migración, turismo, cielos abiertos y relaciones comerciales.

En la comitiva del Presidente viajaron el canciller Pedro Brolo y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval. Sin embargo, durante la actividad fueron acompañados por José Oliva González, Leonel Bejarano López y Walter Estrada, todos de la Embajada de Guatemala en México.

"Cuando visito México me reconozco en sus calles. Cuando visito México me reconozco en sus artesanías, pero cuando visito México, especialmente me reconozco en su gente. Cuando visito México siempre encuentro un retazo de mi tierra, porque Guatemala tiene algo de México y México tiene algo de Guatemala... compartimos los mismos retos, los mismos objetivos, los mismos desafíos", así empezó su discurso el mandatario.

Según el mandatario, "urge" que las relaciones entre ambos países sean fortalecidas, por lo que se ha propuesto llevar a cabo las relaciones al lado más alto de la historia, y criticó a los "gobiernos anteriores" de "olvidarse en impulsar el desarrollo... los connacionales abandonan o desean abandonar su país. Personas o familias enteras que se dirigen hacia el norte tratando de buscar las oportunidades que les hemos negado".

Sesión Solemne para recibir al Presidente de la República de Guatemala, @DrGiammattei, del 6 de febrero de 2020 https://t.co/8hQFZoukSI — Senado de México (@senadomexicano) February 6, 2020

Luego de esa introducción, Giammattei pidió a los senadores unirse para impulsar "no muros físicos ni de armas, sino muros de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no a marcharse... porque a nuestros conciudadanos no los frenan los muros, las leyes, ni el miedo... lo único que puede detenerlos, son las oportunidades".

Por lo que el mandatario pidió ayuda a los senadores a constituir en la zona fronteriza "un auténtico muro de prosperidad" que abarcaría en Guatemala municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, mientras que en México estaría en Chiapas y Tabasco.

Además, les pidió comprar los productos guatemaltecos para incrementar el comercio entre ambas naciones, pues a pesar de ser vecinos, para Guatemala las relaciones comerciales sólo significan el 4% del comercio. Además, aseguró que se plantean impulsar el plan de "cielos abiertos" con el que se pretende mejorar el turismo entre ambas naciones impulsando el recorrido del Mundo Maya.