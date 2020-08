Giammattei: "Me gustaría saber qué médicos siguen sin salario"

Luego que cuestionaran al presidente Alejandro Giammattei por de la falta de pago al personal médico, el mandatario pidió los listados de los que profesionales en la salud a quienes "supuestamente" no se les ha cancelado su sueldo.

Las declaraciones las ofreció el mandatario al culminar el arranque de la cuarta entrega de Alimentación Escolar en la Escuela Ernesto H. Lara, ubicada en Puerto Barrios, Izabal.

"Me gustaría saber quiénes son para poderlos ayudar. Si le pasan al viceministro (Francisco) Coma los listados (de los médicos) a los que supuestamente no se les ha pagado... porque se habla, pero mejor que me lo pongan por escrito", manifestó el mandatario.

"Sí hay oxígeno"

El mandatario también negó que haya falta de oxígeno en los hospitales y en especial en el de Izabal. Y dijo que a él "le contaron" que habían problemas, porque "tiempo de meterme a las redes sociales no tengo".

"Decían que no hay oxígeno aquí y mandé a preguntar, porque la cuestión del oxígeno no es que sea un invento, hay una manera electrónica de saberlo... hoy (lunes 17 de agosto) amaneció con el 61.69% de su capacidad de oxígeno líquido y con 26 cilindros médicos y seis vacíos. Pero ya comprados tienen 500 cilindros más. Discúlpenme, no hay problema de oxígeno en el hospital", reprochó.

Crítica en video

La crítica la hizo la doctora Griselda López, quien en días anteriores manifestó su rechazo al presidente Giammattei y lo retó para visitar el centro asistencial y las condiciones de oxígeno en el hospital.

"Lo reto a que entre al Hospital Nacional (de Izabal) para que tome decisiones a resolver la calamidad que vivimos por un monopolio de oxígeno... que no puede seguir en esa situación", dijo la profesional en la medicina en un video difundido en redes sociales.

Mientras que Giammattei dijo: "Ya cualquiera puede venir a hablar cosas, el tema es que ahora el control del oxígeno se lleva en Guatemala de una manera telemétrica... es decir, no nos lo podemos inventar. Allí está y nos dice la reserva...".