Giammattei propone reformas y modificar elección de magistrados

El presidente Alejandro Giammattei, señaló que "están preparados" para presentar una reforma constitucional para modificar la forma en la que se eligen los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, así como el tiempo en que estos deberán permanecer en el cargo.

Según adelantó el mandatario, durante un desayuno con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la propuesta de reforma estaría encaminada a modificar 7 artículos de la Constitución de la República de Guatemala (que no detalló) para que los magistrados ya no estén cinco años en el cargo, sino que estos puedan permanecer diez años, señaló que ya no serían 13 magistrados a la CSJ sino 15 y que serían electos por el Ejecutivo, Congreso, Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Derecho.

El mandatario afirmó que uno de los grandes problemas del país es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (Foto: AGN)

"Guatemala tiene muchos problemas y uno de ellos se llama Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. No puede ser que cada cinco años debemos sufrir el calvario de ver quien va a ser y cómo se va a hacer. Estamos listos para presentar una reforma constitucional al sector justicia", dijo a los empresarios.

Giammattei explicó que la propuesta no es nueva, es la iniciativa 4748 y fue presentada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). "De acá sacamos el extracto para hacer consensos".

Señaló que necesita los votos de "107 valientes diputados para que aprueben las reformas".