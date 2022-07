Giammattei dice que EE.UU. lo tiene incomunicado en entrevista con un medio polémico

El presidente Alejandro Giammattei concedió una entrevista a un medio de comunicación acusado de sesgos ideológicos extremistas, para quejarse de que Estados Unidos tiene poca comunicación con él.

El presidente Giammattei fue entrevistado por un medio que ha sido señalado de publicar teorías conspirativas y noticias falsas de acuerdo con publicaciones de medios como CNN y Los Angeles Times, entre otros. Breitbart News es propiedad del director ejecutivo de la campaña presidencial de Donald Trump y ha sido calificado de

Además, se abordó el tema migratorio donde Giammatteí se quejó de que el gobierno EE.UU. no tiene mayor comunicación con él, criticando que la última conversación que sostuvo con Kamala Harris fue para que no nombrara a la fiscal general.

Breitbart News con sede en California realizó la entrevista en Washington D.C. y se le pregunta a Giammattei cómo califica la labor de la vicepresidenta Kamala Harrris respecto a la migración. Giammattei dijo desconocer las atribuciones de Harris en ese tema.

"La última vez que hablé con Kamala Harris fue el 7 de enero de este año (2022) y se refirió a que no quería que yo nombrara a la fiscal general, no hablamos del tráfico de personas". Según Giammattei, hace falta una mayor comunicación con el gobierno de Estados Unidos.

Giammattei sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe procurar empleo para fomentar el desarrollo humano en la región y lograr que disminuya la migración. "Y pasan los meses, pasan los meses y nosotros no miramos ninguna acción" esgrimió.

Cabe recordar que desde mayo 2021, Kamala Harris informó de 12 empresas que están por invertir en Guatemala y en los otros países que conforman el Triángulo Norte con el fin de apoyar a frenar la migración irregular.

En junio pasado se llevó a cabo la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, actividad a la que Giammattei se negó asistir y prefirió enviar al Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro. Giammattei argumentó su decisión debido a que asegura el gobierno de EE. UU. lo maltratado.

Entre los temas abordados en dicha cumbre fue la migración, ya que Búcaro abogó por las visas temporales para trabajadores centroamericanos. Además que Búcaro aseguró que la economía del país ha tenido resultados positivos y se han logrado inversiones extranjeras.

En mayo de 2022, se divulgó una entrevista a Giammattei por parte de la Fundación Heritage donde él dijo que pediría el retiro de Guatemala de la agencia de ayuda de Estados Unidos (USIAD) y aseguró que el embajador de Estados Unidos lo quiere derrocar. Ante ello, la embajada respondió con un detalle del apoyo que ha brindado ese país a Guatemala.



Así mismo, el otro tema conversado durante la entrevista fue su ideología provida la cual fue aplaudida por dicho medio, el cual ha sido calificado de promover odio racial y de género. Sin embargo, las respuestas que dio causaron críticas entre los internautas quienes, comentaron que él debe enfocarse en su país y hacer algo para evitar que siga la migración irregular.

Diversos comentarios criticando a Giammattei por parte de los internautas dicen: "Él tiene que hacer algo, todo su país se está mudando a EE.UU.", "Cuando los países del tercer mundo protegen más a los no nacidos, Estados Unidos está en crisis.", " Felicitaciones... ahora haga algo acerca de todos los inmigrantes ilegales guatemaltecos que vienen a los Estados Unidos."