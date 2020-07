Giammattei quiere reformar el Fondo de Desarrollo Indígena

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteca (Fodigua) surgió como parte de los Acuerdos de Paz hace 26 años con el fin de promover la cosmovisión maya. Sin embargo, el presidente Alejandro Giammattei anunció que tiene un plan para reformar la institución.

El anuncio lo hizo durante una reunión que sostuvo con líderes indígenas de los 48 cantones en Sololá, quienes pidieron al mandatario impulsar proyectos de apoyo para los pueblos más desprotegidos.

Durante su discurso, Giammatei pidió apoyo para reformar Fodigua. "Quiero que me respalden en los cambios que quiero hacer. Fodigua no está haciendo los cambios que se requieren. No es sólo de mandar a un par de gentes para ver qué necesitan, queremos escuchar su análisis para no hacer cosas a la brava, ni a la potra", manifestó.

Según el mandatario, la intención es que el Fondo cree un departamento de gestores de créditos, para que en conjunto con las poblaciones indígenas se pueda identificar las necesidades financieras a través de micro préstamos para los pequeños y medianos productores.

"Fodigua debe de convertirse en el enlace entre el Ejecutivo y la población indígena, para que se dé a conocer el enlace entre la medicina tradicional y la moderna. Ser un interlocutor", dijo.

Para impulsar estos cambios, el mandatario comentó que harán mesas de trabajo exclusivas para buscar una reestructuración de Fodigua. La idea es que el Presidente esté en la junta directiva y se tomen decisiones relacionadas en el fortalecimiento de los pueblos originales.