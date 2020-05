El presidente Alejandro Giammattei recomendó no visitar la zona 18, Mixco, Villa Nueva y Chinautla. No dio mayores explicaciones. Sin embargo, al parecer la mayor cantidad de brotes de Covid-19 han surgido en esos lugares.

La recomendación la hizo el mandatario el 3 de mayo y los alcaldes de esos municipios aseguran que, hasta el momento, desconocen las razones por las que el Presidente solicitó a la población evitar esos lugares.

En cadena nacional el mandatario no dio detalles del por qué de la sugerencia, pero en un canal local aseguró que en los municipios y la zona mencionada se han registrado "un promedio de 10 casos" de Covid-19 en cada uno.

Mientras que el viceministro de Salud, Miguel Ángel Borrayo, dijo en una citación en el Congreso, que se pidió evitar esos lugares debido a que se tienen "pequeños focos allí de pacientes infectados" y por ellos se pidió el control de mercados, lugares de ventas y de ingresos y salidas.

El primero en pronunciarse fue el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien manifestó su molestia por el mensaje presidencial a través de sus redes sociales y aseguró que los casos positivos de Covid-19 provienen de una maquila ubicada en la zona 4 de ese municipio.

Mientras que Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, aseguró que desconocen cuántos casos podrían ser positivos en ese municipio, debido a que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Ejecutivo se han negado a informarlo.

"Los únicos casos que conocemos son los que han atendido los Bomberos Municipales del lugar, quienes con sus trajes protectores atendieron a unos casos sospechosos en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco y que al realizarles las pruebas salieron positivos... pero quisiéramos tener por escrito un detalle de los casos", detalló.

Chinautla en cuarentena

La misma preocupación por la falta de información fue compartida por los alcaldes de Villa Nueva, Javier Gramajo; y de Chinautla, Brenda del Cid; quienes aseguran que ninguna autoridad del Ejecutivo les ha compartido información acerca de los casos positivos en sus municipios o de personas en cuarentena.

Del Cid explicó que, a pesar de que no tienen información oficial, saben que todo inició porque en Mixco cerraron una maquila pues uno de los más de 300 empleados dio positivo para coronavirus. Del total de trabajadores, 107 viven en Tierra Nueva, jurisdicción de Chinautla, por lo que el Centro de Salud los puso en cuarentena, junto con sus familias.

"La semana pasada les hicieron el hisopado a los trabajadores y dejaron en cuarentena a sus familias. No nos dieron información, pero con los coordinadores que apoyan (al Centro de Salud) empezamos a determinar quiénes son los que fueron puestos en cuarentena. En base a ello la Municipalidad les comenzamos a llevar bolsas de comida a las familias que nos habían indicado", detalló la alcaldesa de Chinautla.

El presidente @DrGiammattei pide evitar las visitas a Mixco, Villa Nueva, Chinautla y zona 18 "si no es necesario", no da mayores explicaciones pic.twitter.com/3hNAQJ6CFx — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) May 4, 2020

Además, aseguró que les dejaron cuatro números de celulares, uno el de ella, para que las familias pudieran contactarse con ellos si necesitan algo y así evitar que salgan de sus hogares. Hasta el momento, han logrado identificar a 102, de las 107 familias que están en cuarentena.

Según la alcaldesa, este martes sostuvo una reunión en Gobernación Departamental para solicitar que se les informe de manera oficial quiénes son las familias en cuarentena, ya que tienen conocimiento que, a pesar de que les han tratado de ayudar, algunos han estado saliendo de sus hogares y se requiere tener un control.

"Creo que el señor Presidente y el MSPAS están haciendo lo que mejor corresponde, entre sus aciertos y sus errores, pero en lo personal me gustaría que me dieran la información, porque nosotros estamos para apoyar a la comunidad, pero si no sabemos con exactitud ¿cómo podemos apoyar?, por esa razón hoy (martes) solicité que nos den información. No es molestar, es apoyar", manifestó.

Según @DrGiammattei, recomendó que se evite visitar Mixco, Villa Nueva, Chinautla y la zona 18, porque se han presentado "unos 10 casos en cada lugar... pero no es para jalarse los pelos", dijo | @soy_502 pic.twitter.com/UuROJFkWFP — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) May 4, 2020

Del Cid explicó que en zona 6 ha habido varias familias en cuarentena, incluso uno dio positivo, pero ya fue dado de alta. La semana pasada fueron aisladas tres familias más en Santa Faz, pero no les hicieron el hisopado; el lunes fue puesta en resguardo otra persona en la 1a. calle del Sausalito, una más que vino del extranjero en Villas del Milagro y en aldea Concepción Sacojito hay tres familias más.

"Esperamos en Dios que después de la reunión nos den el listado y habrá una reunión con nuestros coordinadores, para mantener la comunicación con las personas que están en cuarentena y dotarlas de lo que necesiten para que no salgan de sus hogares. Y ya cuando se tengan los resultados, que nos informen, para tener un poco más de precaución", dijo la alcaldesa de Chinautla.

"Por sorpresa"

Mientras que el alcalde de Villa Nueva dijo que "los tomó de sorpresa" las declaraciones de Giammattei, pero justificó: "Es obvio que en los lugares densamente poblados el contagio es más fácil".

Gramajo aseguró que no han tenido información oficial, pero tienen conocimiento que unas 140 familias están en cuarentena en ese municipio. "No tenemos ningún caso comunitario, no tengo el número exacto de cuántas personas han dado positivas, porque sólo lo maneja el MSPAS", dijo.

"Hago una invitación para que a los alcaldes nos tomen en cuenta en cuanto a la información de casos, porque podemos apoyar en la logística, que muchas veces el Gobierno a nivel nacional no lo puede hacer. El poder local es sumamente importante, porque más que saber cuántos casos hay o no, es tener la apertura por parte del Ejecutivo. No somos el MSPAS, pero hemos comprado alcohol en gel, mascarillas, para dotar a la población", manifestó.

Autoridades del MSPAS se han negado a revelar información. Ana Lucía Gudiel, portavoz de esa institución, prometió que pediría los datos, pero ya no devolvió los mensajes con el requerimiento.